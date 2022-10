Isa Pantoja desvela cuándo recibirá el alta Kiko Rivera tras el ictus sufrido

Desde que la madrugada del viernes Kiko Rivera sufriera un ictus por el que fue ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, los focos mediáticos se sitúan sobre él para conocer minuto a minuto su estado de salud. Tal y como se ha pronunciado la familia, su evolución ha sido buena y este lunes recibirá el alta para continuar con su recuperación en su domicilio.

Así lo ha desvelado su hermana Isa Pantoja desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Pese a haber viajado hasta Sevilla para visitar a Kiko nada más enterarse de la noticia, la joven asegura que “no he podido verle ni hablar directamente con él. Lo que sé es lo que me han transmitido”.

“Mi madre quiere ir a ver a mi hermano, pero no sé si él quiere que vaya. Irene nos ha comentado que con nuestras visitas se altera mucho y es mejor que no nos vea. Me hubiera gustado darle un abrazo. Nos hemos preocupado por él mi madre y yo”, asegura.

La discreción de Irene Rosales

Por su parte, Irene Rosales ha acudido una mañana más a conocer la evolución de su esposo en el hospital y ha asegurado que aunque Kiko se encuentra “bien” y no tendrá ningún tipo de secuela, desconocen cuando le darán el alta hospitalaria.

Discreta, sin embargo, Irene ha dejado en el aire si es cierto que Kiko habló por videollamada durante el fin de semana con Isabel Pantoja y ver a su madre le alteró tanto que por esa razón, y pensando en la tranquilidad de su hijo, la tonadillera no se ha acercado al hospital.