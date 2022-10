Kiko Rivera: “He sentido el cariño de gente que no me esperaba”

El pasado viernes se conoció que Kiko Rivera había sido ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus. Aunque al principio se habló de un “grave problema de salud”, finalmente trascendió que el hijo de Isabel Pantoja avanzaba favorablemente en su mejoría. De hecho, él mismo se encarga de comunicar a sus seguidores cómo se encuentra a través de sus redes sociales, y en su último mensaje se centra en agradecer el apoyo que le han hecho llegar, incluso de personas cuyo cariño no se esperaba. ¿Se refiere a su madre con estas palabras?

“Buenos días, mi gente. Hoy estoy más triste, empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y, aunque voy mejorando, no puedo dejar de estar triste. Es cierto que he sentido el cariño de muchos, incluso de gente que no me esperaba de ellos un fuerte abrazo”, comienza señalando Kiko Rivera en su perfil oficial de Instagram. Recientemente, el DJ aseguró que la vida le había ofrecido “una segunda oportunidad”, y en este tiempo de reflexión desde el hospital ha llegado a la conclusión de que quiere cambiar sus hábitos.

“He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma, y para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre. Lamento no poder estar más activo en redes. Cojo el móvil por la mañana y os intento dejar un mensaje, pero nada más”, apunta Kiko Rivera.

Por último, el DJ agradece una vez más todos los mensajes de cariño que ha recibido y comparte sus ganas de volver a casa para reunirse con su familia: “Sin más, vuelvo a dar la gracias a todos los que me habéis escrito de alguna forma u otra, de verdad, os lo agradezco de todo corazón. Espero pronto estar en mi casa y poder abrazar a mis hijos, es lo que más deseo en este mundo”.

Sobre Isabel Pantoja se conoce que la cantante se ha trasladado a Sevilla para estar más cerca de su hijo en este difícil momento que atraviesa, pero, por lo visto, no lo visitará en el hospital. Probablemente, para evitar ser fotografiada a la entrada del centro médico.