Irene Rosales desvela cómo se encuentra Kiko Rivera tras su primera noche en planta

Kiko Rivera está atravesando uno de los golpes más duros de su vida. El hijo de Isabel Pantoja, el pasado viernes 21 de octubre, ingresaba de urgencia en el Hospital Universitario Virgen de Sevilla tras sufrir un ictus. Después de pasar unas horas cruciales, finalmente Kiko Rivera ha sido trasladado a una planta y se encuentra evolucionando favorablemente. Él mismo era el encargado de tranquilizar a todos sus fans y seguidores a través de una publicación de Instagram: " Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y, si Dios quiere, prontito estoy al 100″.

Story de Irene Rosales FOTO: @irenova24 Instagram

Ahora, Irene Rosales ha sido la encargada de dar la última hora sobre cómo se encuentra el Dj en estos momentos tras haber podido pasar la noche junto a él en el hospital. La excolaboradora de televisión. La andaluza ha asegurado que que está siendo su recuperación favorable pero que no debe de sentir ningún tipo de emoción fuerte. “Solo ha entrado en la habitación Luis Rollán y yo, a los demás que han venido los he atendido yo”, ha declarado Rosales. Por ese motivo, Isabel Pantoja no ha acudido aún a ver a su hijo al hospital, aunque la mujer del DJ ha confirmado que está en constante contacto con su hijo tras lo sucedido.

Aún no se sabe cuándo podrá salir del hospital y cuánto tiempo va a estar ingresado. De momento, lo único que quiere Irene Rosales es que se pueda recuperar cuánto antes. La joven no se ha separado de él ni un momento en estos días y ha sido muy activa en su cuenta de Instagram, agradeciendo el cariño de todos los mensajes de ánimo y apoyo que ha recibido tras el duro golpe de salud de su marido.