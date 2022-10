Kiko Rivera, tajante: “Mi madre no vendrá a verme, y mi hermana, menos”

Pocas horas después de recibir el alta, Kiko Rivera ha estallado ante las críticas que ha recibido por no permitir que su madre, Isabel Pantoja, vaya a verle tras el ictus que padeció el viernes pasado. Muchos han cuestionado que muchos amigos o familiares de Irene Rosales, su esposa, se hayan acercado hasta su casa para visitarle, mientras que la puerta permanece cerrada a cal y canto para la tonadillera y su hermana pequeña. Ante esta oleada de reproches, el DJ ha contestado a través de sus redes sociales:

“Manda narices que tenga que estar yo dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa”, ha comenzado quejándose Kiko Rivera. “Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar”, continuaba.

“Solo soy una persona a la que le ha dado un ictus, respétenme y déjenme recuperarme. Váyanse de mi casa, que pueda salir a dar un paseo, como me ha recomendado el doctor”, ha pedido Kiko Rivera a la prensa que hace guardia en la puerta de su domicilio.

Kiko Rivera en el coche tras abandonar el hospital FOTO: GAA GTRES

Ha sido entonces cuando ha dejado claro que no aprueba la visita de Isabel Pantoja, ni tampoco la de Isa Pantoja: “Mi madre no va a venir, y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme. Os lo pido por favor”.

Fue Isa Pantoja quien aseguró en “El programa de Ana Rosa” que necesitaba “dar un abrazo a su hermano” a pesar de los conflictos que les han separado en los últimos meses. Sin embargo, parece que él y su entorno no están por la labor. De hecho, la joven insinuó en el matinal de Telecinco que nadie cercano a Kiko Rivera la avisó a ella o a su madre del ictus que sufrió. “Yo me levanto a las 7 de la mañana para llevar al colegio a mi hijo y no sé nada. Me entero por un amigo mío a las 10 menos 10 de la mañana y se me viene el mundo abajo, directamente voy a casa desde el gimnasio e intento ponerme en contacto con todo el mundo·, explicó.