No te pierdas el susto viral de Xuso Jones, encerrado en un bazar chino

Surrealista. Xuso Jones no podía creer lo que le estaba ocurriendo. El cantante e influencer había acudido a un bazar chino para comprar un jarrón de cristal y cuando se disponía a buscar piedras para decorarlo ocurrió lo que nunca se habría imaginado: le habían encerrado en el interior de la tienda de Cabo de Palos, en Murcia.

El exparticipante de “Masterchef Celebrity 3″ comenzó a preocuparse cuando las luces de todos los pasillos del bazar se apagaron, pillándole en la mitad de uno de ellos. “Esto tiene que ser una broma. Estoy temblando y todo. ¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!”, dijo Xuso Jones, entre risas, mientras se recorría el local en busca de alguien y mencionando al comercio para que fuesen a “rescatarle”: “Me habéis dejado dentro de vuestras instalaciones pensando que no quedaban clientes. ¿Puede venir alguien a abrirme? Gracias”.

A la espera del “rescate” Xuso siguió recorriendo el local mostrando los objetos relacionados con la celebración de Halloween. “Mira este. Bocabajo y todo. ¡Chacho! ¡También se enciende! ¡Hostia, nene! ¡Qué miedo! ¡Acho, por favor! ¡Sacadme de aquí! Esto no es ninguna broma. Voy a sentarme en los sacos de tierra a esperar a que alguien me abra”.

Poco después, una empleada de la tienda sacó a Xuso Jones asegurándole que no le vio entrar cuando cerró el establecimiento. “Que no pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que me estabais gastándome una broma”.