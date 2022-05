Xuso Jones: “Si publicara todas las historias que me envían a ‘La noche golfa’ ya me habrían cerrado la cuenta de Instagram”

Cuando la música va más allá de una canción, se nota. Y no hace faltar charlar mucho rato con LuisFro y Xuso Jones para darte cuenta que lo suyo fue una conexión inmediata y el flechazo por una canción. Nada de imposiciones, ni de discográficas de por medio. Esas uniones entre músicos que nacen de forma natural y consiguen conectar con las personas. Y eso es lo que les ha pasado a ellos con este nuevo tema ‘30 metros’. Inspira verano, baile y buenrollismo. Por eso cuando Xuso la escuchó por primera vez en el coche, supo que quería ser parte de ella. El mensaje de la canción, aunque parte del desamor, realmente habla de saber soltar y ver el lado bueno de cada historia de amor, aunque a veces no acabe con el final que esperamos. ¿Nos has escuchado aún a ‘30 metros’? Pues primero lee nuestra charla con LuisFro y Xuso Jones para descubrir todas las historias que nos cuentan sobre este temazo que apunta a ser uno de los más bailados del verano. ¿Encontrarán a María? ¿El político desbloqueará a Xuso? ¡No pierdas detalle!

¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?

Xuso Jones: Súper bien, súper contentos con este nuevo tema y la ha acogida que está teniendo.

Llegáis con estos ‘30 metros’ que suenas a todo ese verano del que tenemos tantas ganas, apunta a canción del verano.

Xuso Jones: ¡Lo ves! Que te he dicho (risas).

Yo he venido a la entrevista en bucle escuchándola, porque da ese buen rollo que todos necesitamos en los últimos años.

LuisFro: Estábamos hablando justo ahora de hacer un challenge de TikTok, de hacer esa cuenta atrás al verano. Que creo que todos tenemos muchas ganas de que llegue.

Xuso Jones: Sí, porque el año pasado el verano no fue del todo normal aún con las restricciones y este año va a ser el verano más esperado, se supone.

¿Un challenge bailando?

Xuso Jones: Haciendo el indio, lo acabamos de preparar...

LuisFro: Nos lo acabamos de inventar (risas)...

Xuso Jones: No va a ser de baila, lo verás y te etiquetaremos para que lo hagas tu también...

A mí no me metas en líos, que yo ya no soy Generación Z...

Xuso Jones: Es muy sencillo, de verdad, y que creemos que puede funcionar.

LuisFro: Hazme caso, que yo tampoco soy Generación Z y lo puedo hacer.

Pues quedamos entonces a la espera, un ‘30 metros’ que como decíamos da muy buen rollo. ¿Cómo surgió? Entiendo que es una historia real.

LuisFro: La escribí con dos amigos, la historia es basada en hechos reales como se suele decir. Yo me vine a Madrid con mi novia cuando era muy pequeñito, dependes de tus padres pero tu sueño es irte a un piso aunque sea de 30 metros con tu pareja.

Es una historia de desamor, pero contando desde un punto de vista muy positivo.

LuisFro: Sí, siempre depende de como lo quieras enfocar y nosotros lo quisimos enfocar desde el punto positivo. Porque si esa persona ha sido importante para ti, cuando pasa el tiempo ya no recuerdas lo malo.

Eso es lo bueno, que han pasado ya tantos años, lo tienes superado y ya escribes sin rencores.

Xuso Jones: Eso es algo que nos pasa a todos en la cabeza, yo pienso mucho en amistades que he dejado atrás pero desde la parte buena.

LuisFro: Bueno, depende mucho de la persona eh, los que son más rencorosos no se acuerdan tanto de lo bueno.

Xuso Jones: ¿No? Yo me acuerdo más de las cosas buenas que de las malas, siempre.

Pero porque tú eres muy positivo Xuso, como la canción. Aunque tu también podrías escribir una canción con todas las historias que te explican en ‘La noche golfa’.

Xuso Jones: Eso es para cerrar el país (risas).

LuisFro: Yo no me lo puedo creer que todo eso sea real...

Xuso Jones: Te lo juro por mi madre y hay muchas que leo y no pongo porque si no me cierran la cuenta de Instagram. Te lo digo en serio.

Pero aquí entre tú y yo, confiésame que cuando te cuentan estas historias de infidelidades rocambolescas, vas a stalkear un poquito el perfil de Instagram de la persona que te lo cuenta...

Xuso Jones: ¡Siempre! Y yo lo digo eh, esto es anónimo pero yo sí que veo quién lo manda (risas). Porque hay gente que pone cada burrada que tengo que ver quién lo pone, verle la cara, verle las fotos... Todo. Yo llamo a amigos cada domingo para contarles lo que me ha pasado porque son cosas muy fuertes. Una vez, os lo juro y lo dije en Instagram, me escribió un político.

Un político me mandó su historia a ‘La noche golfa’ y desde entonces me tiene bloqueado en Instagram Xuso Jones

¿Conocido? Vamos que si Xuso Jones hablara...

Xuso Jones: Os lo juro. Flipé que esa persona viera mi cuenta de Instagram y de segundo flipé con lo que me envió. Yo lo publiqué anónimo y entonces recordé que yo sí que veo la persona que me lo escribe. Y al instante ese político me bloqueó.

Si te sirve de consuelo a mí me bloqueo Victoria Federica.

Xuso Jones: ¿Pero la conoces en persona?

No, no, fue solo abrirse su perfil de Instagram. Pero ya me ha desbloqueado, ya puedo volver a Palacio Real (risas).

Xuso Jones: Pues yo no, yo sigo bloqueado por el político en cuestión. Lo mejor es que tengo pantallazos (risas). Pero nunca diré el nombre.

Bueno seguiré intentando sacarte el nombre fuera de micro. Pero volviendo a ‘30 metros’, dice la letra, “y que terminemos jodiéndolo todo el la cama”. ¿Sois expertos en fastidiar las cosas sabiendo que iba a pasar?

Xuso Jones: A veces, yo no mucho, pero sí que me pasa eso de decir pero cómo he hecho yo esto.

LuisFro: Esa típica quedada que ya se va gestando por Whatsapp y en tu casa ya sabes lo que va a pasar pero te engañas a ti mismo...Yo soy de los que la caga siempre aunque me intente engañar. Yo me engaño a mi mismo, pero igualmente luego la cago.

Xuso Jones: Yo soy más cuadriculado para eso, porque me conozco y como se que la voy a cagar, no lo hago o no quedo. Intento evitarme cagadas.

Y al ser una historia real avisaste a esa persona, o te ha llamado y te ha dicho que le sonaba la historia.

LuisFro: Ella existe, se llama María.

Xuso Jones: ¡Ha dicho el nombre! Has dicho el nombre por primera vez.

En unos minutos te saco yo el nombre del político...

Xuso Jones: (risas). ¡No,no,no!

LuisFro: Pero es que con este chica estuve siendo muy joven como de los 19 a los 23 o algo así. Hubo una cosa que no salió bien, pero yo me quedé con la espinita clavada. Estuve siete años pensando en ella y sin estar con otra chica.

Xuso Jones: ¿Siete? ¿En serio?

LuisFro: Sí, si y luego un martes cualquiera ella me escribió, volvimos a quedar y duremos solo un mes. Porque yo había idealizado a esa persona y no era ya como yo la imaginaba. Ya teníamos siete años más y no éramos la misma persona. No sé dónde estará esa chiquilla ahora, no tengo ni idea.

Xuso Jones: ¿No tienes contacto con ella? María cariño, es un temazo y dedicado para ti. Contacto con Luis.

Xuso, tú que tienes tanto poder en redes sociales, te pongo el reto de encontrar a María.

Xuso Jones: Tenemos que encontrar a María (risas). ¡La cara que se le ha quedado! Seria una acción de marketing muy buena.

LuisFro: A ver es fácil porque me llevo con la hermana y si no un colega mío. Puede ser gracioso...

Xuso Jones: Gemma nos has dado una gran idea eh, tu eres un coquito eh.

La historia de ‘30 metros’ es real y la chica de la que hablo se llama María. ¿La encontramos? LuisFro

Pues voy a estar pendiente de si encontráis a María... Y en el momento que dijiste saco este tema, ¿por qué elegiste a este señor para colaborar contigo?

LuisFro: Fue totalmente casual, la canción ya estaba terminada y tenía fecha de lanzamiento en septiembre. Pero dos semanas antes, Diego le mandó la canción a Xuso...

Xuso Jones: Y a mí me encantó tengo que decirlo, te lo juro. La escuché en el coche, porque siempre me pongo la canciones en el coche, y llamé a Diego y le dije que me había encantado.

Vamos que fue un flechazo y dijiste aquí quiero estar yo.

Xuso Jones: ¡Sí! Y eso que a mí las canciones así de primera a veces no me entran, pero me encantó y aquí estamos.

Y ahora concierto de LuisFro en la Sala Búho Real este viernes 27 de mayo.

LuisFro: ¿Sabes qué? No me dejan de escribir preguntando si vendrá Xuso...

Es que hay dos estrellas en este momento en España, Victoria Federica y Xuso Jones.

Xuso Jones: (Risas) Tú di que sí y que estamos viendo agendas.

Porque tienes una agenda que ni un ministro. La última vez que charlamos contigo me dijiste “se vienen cositas” y vaya si han venido.

Xuso Jones: !Es verdad! Yo estoy todo el día dándole a la cabeza, ‘el método Jaspao’, ‘Quiero ser famoso’ de Mediaset y ya hemos hecho una cosita nueva... No hay que parar.

LuisFro: ¡Madre mía!

Xuso Jones: Qué pesao soy, ¿no? (risas). Eso sí, yo los veranos los disfruto para poder estar con los amigos y el buen tiempo. Para la cabeza tengo que tener un descanso y que la gente descanse también de mí.