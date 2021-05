Xuso Jones: “Tengo días de mierda como todo el mundo, pero cuando los tengo, no aparezco por redes sociales”

Aunque tu novio no esté de moda, Xuso Jones sí. Es imposible que aún no hayas escuchado su nuevo tema ‘Tequila’ junto a Bombai. Bueno, quién dice tema, dice temazo. Una canción de esas que todos necesitamos en este momento. Optimista, vital, alegre. De esas que irremediablemente se te meten en la cabeza y vas cantando hasta por la calle. Fiel reflejo de Xuso. ¿Candidata a canción del verano? Yo os digo que sí.

A Xuso Jones pudimos conocerle hace diez años por un vídeo que subió a YouTube como una broma entre amigos y que acabó convirtiéndose en el primer vídeo viral en nuestro país cuando aún las redes sociales no eran lo que son hoy en día. Y ahora ya se ha convertido en todo un fenómeno con sus videos en redes. Le encanta crear contenido, especialmente en Tik Tok -donde ya acumula casi 300.000 seguidores-, pero donde lo da todo es en su Instagram, donde cada viernes reúne a sus miles de seguidores en un formato llamado ‘La noche golfa’. Si has tenido un mal día, solo hace falta que te pongas uno de sus vídeos y las sonrisas te saldrán solas. Todo un fenómeno como persona y artista. Natural, con los pies en el suelo y con esa sonrisa de oreja a oreja que contagia con cada palabra. Ilusionado, con el brillo en los ojos. Con la madurez de sus casi 32 años pero con la misma pasión que un niño pequeño. Todo un Peter Pan. Y eso lo transmite en cada una de sus palabras. Estoy segura de que si aún no conocen a Xuso Jones (que lo dudo), después de leer esta entrevista te habrá robado un trocito del corazón. ¡Lean y disfruten!

¿Cómo estás? Aunque no sé si hace faltar contestar con tu sonrisa de oreja a oreja...

¡Pues estoy muy bien! Muy feliz, muy tranquilo, muy contento y me siento un privilegiado...

¡Pues eso es lo importante!

Y tanto, estoy muy bien.

Y ahora que vuelves con ‘Tequila’, que no puede estar teniendo una mejor acogida. Yo ya te digo que llevo una semana en bucle, creo que los vecinos me van a echar... (risas)

(Risas) ¿Sí? Es que dicen que es adictiva. No sé que fórmula tienen pero es adictiva. Yo estoy flipando con la acogida que esta teniendo el tema. Yo creo que ningún lanzamiento mío había tenido la acogida que está teniendo ‘Tequila’, estoy muy sorprendido y súper emocionado. Tanto yo como ‘Bombai’. Yo creo que ha llegado en el momento indicado.

Totalmente, ese buen rollo y esa sensación de libertad que necesitamos ya todos. Pero entiendo que este tema surgió en el confinamiento, no?

Justo. Es una canción que escribí para una amiga, que la gente se piensa que es de amor pero no. Se la escribí para decirle a una amiga que cuando está sufriendo por una ruptura o en una relación tóxica, lo que necesita es salir y no estar todo el día pensando en lo mismo. Era decirle que se viniera conmigo para despejarse. Luego vi que tenía todo el rollo de ‘Bombai’ que son amigos míos y fue escucharla y se engancharon también. Vinieron a por todas y hasta ahora hemos ido mejorando hasta la versión final.

¡Qué bueno! Me sorprende que fuera para una amiga, porque yo también pensaba que era para un amor...

¡Cuántas veces lo habrás hecho tú con una amiga!

Bueno si yo te contara, te daba para un disco entero... (risas) Pero es que lo que me sorprende es eso, que yo pensaba que el mensaje era “deja a ese tío y vente conmigo que soy mejor”.

¡Justo! Es lo que está pensando todo el mundo, pero al final eso es lo bonito de la música que cada uno se lo lleva para lo que está viviendo en ese momento.

Y hablando de amigos, qué mejor que embarcarte en esta aventura junto con ‘Bombai’.

Bueno, es que si yo te cuento... El rodaje del videoclip ha sido como un campamento.

Me lo imagino, y después de un año encerrados que todos tenemos ganas de vivir de nuevo esas cosas con amigos...

Yo llevaba un año encerrado. He estado muy serio con el tema del coronavirus y a la productora le pedí todas las medidas. Comer fuera, una terraza con vistas al mar en La Manga en Murcia... ¡Se acabó el rodaje y quería volver!

Vamos el paraíso...Estamos diciendo que el tema es adictivo, yo te diría más eh. Para mí es candidata a canción del verano.

¡Ojalá! Eso es al final el público quién la convierte en canción del verano.

Decías ahora que el videoclip fue como un campamento, pero además conseguiste algo muy difícil... Que es quitarle las camisas de flores a Bombai y ponerlos como unos gentlemans (risas)

(Risas) Lo consiguió Noelia, que es la estilista. Y yo cuando vi los outfits, le dije que se los enviara a ellos pero que si no estaban cómodos que no los obligaran. Pero vamos, lo vieron y estaban encantados.

Vamos, seguro que sus novias te lo agradecerían.. (risas)

¡Te lo juro! Empezaron ‘madre mía que guapos que vais’.

Y decíamos que el tema es pegadizo, pero es que el videoclip es igual. Es como un bucle de buen rollo del que no quieres salir ni dejar de ver.

¡Justo! Cuando tuvimos la reunión, dije que no quería que fuera un videoclip normal. Quiero que sea un videoclip que atrape a la gente. Ahora todo va tan rápido que la gente no pierde el tiempo viendo algo que no lo enganche. Es súper visual.

Entiendo que para crear este videoclip también te ha ayudado tu faceta de influencer, tanto en Instagram como en Tik Tok.

¡Hombre y tanto! El consumo de internet va tan rápido que te tienes que adaptar y mi mente ya está metida ahí.

Y con todo lo que publicas al día en redes, ¿qué haces cuando tienes un día de bajón? Porque la gente dirá, como hace este chico para estar siempre tan alegre y con tanta energía.

Hombre, yo tengo mis días de mierda como todo el mundo, por supuesto. Pero cuando tengo días de mierda no aparezco. Mis redes sociales las he dejado para diversión, música y optimismo. Yo no te voy a contar mis mierdas en redes sociales. Que gracias a Dios no tengo muchas, pero igualmente no estoy para hablar de eso. Mi finalidad es que la gente se divierta.

Y nos divertimos, nos divertimos...Y el disco, ¿para cuándo?

‘Tequila’ es el pistoletazo de salida. Sacaremos un segundo single, un tercero y luego vendrá el disco. Pero ahora mismo, poco a poco.

Y has comenzado con esta colaboración con Bombai, ¿van a venir más colaboraciones?

Va a estar todo lleno de colaboraciones.

¿Todo el disco van a ser colaboraciones?

Menos una (risas). Yo paso del cero al cien, de no hacer a hacerlas todas. Al final es compartir la misma pasión y me gusta mucho.

Pues nada, nos quedamos practicando el challenge de ‘Tequila’ y esperando esa próxima colaboración.

(Risas) ¡Vamos a ello!