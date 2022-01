Xuso Jones: “La vida es un ratico como para vivirla encorsetados. Que cada uno sea libre de ser quién quiera ser y amar a la persona que quiera”

¿Qué aun no conoces a Xuso Jones? Creo que eso ya es imposible. El joven murciano se ha colado en los hogares de miles de españoles a través de la pantalla del móvil y se ha convertido ya en parte de nuestra familia. Sus canciones, su programa de ‘La Noche Golfa’ con el que ahora triunfa en Twitch, su nueva marca de hogar y limpieza ‘Jaspao’ o sus ocurrencias de lo más divertidas en Instagram. ¿Quién no conoce ya al reno brilli brilli o al chino calidoso? Todo eso y mucho más es Xuso Jones. Y es que su cuenta de Instagram o de Tik Tok es esa que consigue siempre sacarnos una sonrisa de oreja a oreja, la que le mandas a tu hermana para alegrarle el lunes o abres cuando tienes un día de esos de locura en el trabajo. Y ahora llega dispuesto a que arda ‘Troya’ con su nuevo tema. “Troya nos evoca a la locura y sensualidad, sin que nadie nos juzgue. Habla del amor libre y de ser quién quieras ser en la vida”.

A Xuso Jones pudimos conocerle hace diez años por un vídeo que subió a YouTube como una broma entre amigos y que acabó convirtiéndose en el primer vídeo viral en nuestro país cuando aún las redes sociales no eran lo que son hoy en día. Y ahora ya se ha convertido en todo un fenómeno con sus videos en redes. Todo un fenómeno como persona y artista. Natural, con los pies en el suelo y con esa sonrisa de oreja a oreja que contagia con cada palabra. Ilusionado, con el brillo en los ojos y con mucha pasión por lo que hace. Aunque el dice que es un ‘viejoven’, ya habla como todo un chico de la Generación Z y nos anuncia que en este 2022 ‘”se vienen cositas”. Todo un Peter Pan que es feliz en su murcia natal como si del ‘país de nunca jamás’ se tratara. Estoy segura de que si aún no conoces a Xuso Jones (que lo dudo), después de leer esta entrevista te habrá robado un trocito del corazón. ¡Lean y disfruten!

¿Qué tal Xuso? Por lo que veo no puedes estar más contento, porque está ardiendo ‘Troya’ con este nuevo single para empezar el año.

¡Estamos a tope! Estoy súper contento, te lo juro, y súper feliz con la reacción del público.

No sé si te esperabas este recibimiento de ‘Troya’ o estabas un poco expectante al ser una canción con un sonido muy diferente al que nos tienes acostumbrados.

Tenía miedo al ser un sonido tan diferente, la verdad. Tenía miedo y estaba a la expectativa de como iba a reaccionar la gente ante este nuevo tema, pero está reaccionando súper bien el público. Estoy teniendo una reacción muy bonito y no puedo estar más agradecido con ello.

Tan buena acogida está teniendo que el otro día leía en Twitter a los eurofans españoles que era un tema que se podía haber presentado al Benidorm Fest, ¿no sé si te lo habías planteado?

¿En serio? Pues no, la verdad es que si lo hubiera pensado, lo hubiera hecho, porque ya sabéis que estoy muy loco (risas).

Y para el próximo año, ¿no te planteas de nuevo un Xuso Jones a Eurovisión?

La verdad es que ya lo intenté y ahora mismo no estoy en ese punto. No se me ha pasado por la cabeza, pero oye, nunca digas nunca.

Exacto y más contigo que sabemos que eso no se puede decir... ¿En qué momento surgió ‘Troya’ y decidiste compartirla con tu paisano de Funambulista?

Pues mira, porque Road Ramos que es la productora y compositora del tema junto con Héctor me lo enseñaron y me propusieron cantarlo y me metí en un estudio y empecé a cantarlo y dije...¡Esto me encanta! Y una vez que ya lo teníamos grabado se lo propuse a Diego que es paisano y le encantó también. Y ahora ya es del publico, que como digo yo siempre una vez publicadas las canciones, ya no son nuestras si no del publico.

‘Troya’ con un sonido muy ochentero, que por lo visto, a ti te gusta mucho, ¿no?

Es un sonido que a mi me gusta y sobre todo muy buen rollero que te da ganas de bailar y de pasarlo bien. Y creo que es algo que necesitamos mucho en este momento para evadirnos de todo lo que estamos viviendo en los últimos años. Por un momento volver a esa diversión, a esa Movida Madrileña y creo que lo hemos conseguido con ‘Troya’.

Un tema que es un canto a la libertad...

Sí, es un tema que hablar del amor libre, de amar a quién quieras amar, de ser quién quieras ser en la vida. Que estamos aquí para un ratico y para que estar haciendo el tonto encorsetadamente. Que cada uno sea libre de ser quién quiera ser. Para eso estamos aquí, para disfrutar de la vida.

Además de ser un tema buen rollero, aprovechas el altavoz tan importante que tienes para mandar un mensaje tan necesario como este.

Exacto, lo que yo llamo un 2x1 (risas).

La primera vez que hablabamos era porque presentabas ‘Tequila’ y ahora llegas con este sonido totalmente diferente. Eso sí, con los dos nos transmites esa alegría y ganas de bailar.

¡Es verdad! Es muy importante salirse de la zona de confort de cada uno. Te hace crecer mucho y explorar nuevos géneros que nunca había probado. Hace unos años cambié el chip y decidí hacer lo que yo quisiera y lo que me gustara en mi carrera. Y aquí estoy.

Hablas de zona de confort, pero no se que zona de confort es esa, porque tocas todos los palos y te atreves con todo. Tu programa ‘La Noche Golfa’ que ahora lo emites en Twitch, tu nueva marca de productos del hogar ‘Jaspao’... El reno brilli brilli, ¿qué zona es esa?

(Risas) Mira Gemma, lo de ‘Jaspao’ ha sido una locura que no me podía llegar a imaginar, de verdad. Sacar mi propia marac de productos del hogar y de limpieza y que en seis días estuviera todo agotado... Son cosas que pasan y que dices por qué y por qué a mi.

Es que entiendo que si te dicen hace unos años que ibas a sacar tu marca de productos del hogar y de limpieza, no te lo hubieras ni creído.

¡Totalmente! Para mi eso es salirme a lo grande de mi zona de confort. Porque aunque no te lo creas Gemma, todos en nuestra cabecica tenemos esa voz que te habla y te dice, “eso no lo saques que la vas a cagar” o “eso no lo hagas que vas a quedar muy friki”, cada uno tenemos nuestros pensamientos. Y lo que hay que hacer es no escucharla y tirar para adelante. Todo pasará, lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo.

Y con todos estos nuevos proyectos, miedo me da preguntarte que viene este 2022 y en los próximos meses...

Pues como dicen ahora los de la Generación Z, ‘se vienen cositas’ (risas). Este 2021 ha sido para mi maravilloso y sobre todo por el apoyo que tengo del público y de la gente que me rodea de todo mi equipo. Pero este 2022 viene mucha gerra y creo que vamos a sorprender aún más.

Pero nos vas a sorprender musicalmente o en tu faceta empresarial...

En todos, Gemma, en todos... (risas)

Estás creando hype, eh...

El tren del hype estoy creando... Van a venir mucho proyectos muy chulos y tengo muchas ganas que la gente los descubra.

Mi pregunta es, ¿cuándo descansa Xuso Jones?

Pues algún viernes y los sábados 100%. El domingo para mi ya empieza de nuevo la semana con ‘La Noche Golfa’.

¿Y tu cabeza desconecta algún momento?

No, mi cabeza nunca para. Pero también quiero mandar un mensaje de que yo me siento un privilegiado y no me quiero ni quejar. Me encanta lo que hago. Hay mucha gente que trabaja más duro y más horas que yo y desafortunadamente no se dedican a lo que les gusta. Yo disfruto con lo que hago.