Dulceida confiesa que necesitó ayuda profesional tras su ruptura con Alba Paul

Fue una de las rupturas más sonadas del panorama celebrity. El pasado mes de julio Dulceida y Alba Paul ponían fin a su relación de manera inesperada después de 10 años de amor. A pesar de que en un principio se creía que las influencers podrían darse una segunda oportunidad, el pasado mes anunciaron su ruptura definitiva en redes sociales.

Dulceida ha asistido a los Premios Dial celebrados en Tenerife y ha concedido una entrevista a ‘Chance’, a quienes ha confesado que se encuentra “tranquila” en esta nueva etapa de su vida, aunque por el momento parece que no ve clara una segunda oportunidad con la que fue su pareja.

Cansada de los rumores, ha explicado una vez más que no hubo terceras personas en su ruptura como se llegó a decir en su momento: “No, simplemente es lo que decimos las dos, el amor no se ha ido pero habían muchas cosas que no funcionaban y a lo mejor eso nos hizo decidir seguir por caminos separados pero queriéndonos y respetándonos mucho”.

Alba y Dulceida FOTO: Instagram

Además, totalmente sincera, ha confesado a dicho medio que necesitó ayuda profesional para superar esta difícil etapa. “Ya quería ir de antes, pero es lo típico que vas dejando y hasta que no estás mal no acudes. Estoy muy feliz y bien conmigo misma ahora mismo, sigo teniendo que buscar la estabilidad, a veces estoy inestable. Antes era una montaña rusa y ahora tengo mis momentos. Me definiría tranquila”, asegura.

Y pese a confesar que ahora entre ambas no existe una relación de amistad, Dulceida aclara que Alba Paul “es una de las personas a las que más quiero”.