Dulceida no se siente identificada como ‘influencer’: “Me parece una palabra vacía y superficial”

Gente

Influencer

En el punto de mira tras su ruptura definitiva con la también influencer Alba Paul, Dulceida se ha animado a ser la entrevistada por Carolina Iglesias en su programa de entrevistas de Mahou, #UnaCañaCon. Con mucha sinceridad, Aida Domenech cuenta algunos detalles sobre su forma de ser en la vida y en las redes sociales, empezando por hablar de ella misma como una persona súper extrovertida que ha tenido que dejar de subir ciertas cosas a redes por sentirse muy juzgada por el público.

La presentadora del espacio semanal, que escucha con atención, no duda en preguntarle a Dulceida sobre sus inicios y su historia para compartir con la audiencia cómo ha conseguido llegar tan lejos. Aida le responde con total sinceridad: “Empecé con los blogs, luego Instagram, luego YouTube… todo va evolucionando y tú te tienes que ir reinventando”.

Dulceida se define a sí misma como una emprendedora incansable: “Todo el rato cumplo un sueño y ya estoy pensando en ir a por el siguiente. Soy muy cursi, muy amiga de mis amigos, el amor y la amistad son lo más importante para mí. Si el mundo se moviera solo por amor sería una maravilla”; pero parece que por el momento deja a un lado el tema del amor, y es que tras su viralizada ruptura, por el momento se reserva su intimidad para la vida real y no las redes sociales.

La figura del influencer también se pone en tela de juicio en la conversación entre Carol y Dulceida, y es que ninguna de las dos se siente identificada con el término: “No me siento identificada con la palabra ‘influencer’, me parece una palabra vacía y superficial. Tan poca gente conoce realmente lo que es nuestro trabajo que se piensan que no hacemos nada. Pero hay que currar día a día, y mucho”.

Unas palabras que, a juzgar por su vida en redes sociales, chocan con la realidad que ella misma describe.