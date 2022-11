Familiares de Amaia Montero hablan de su situación, tras un mes sin noticias de ella

El estado de salud de la cantante Amaia Montero sigue preocupando a sus familiares y a sus miles de fans. La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh hizo saltar todas las alarmas hace un mes cuando publicó en sus redes sociales una imagen suya, muy deteriorada, y el siguiente mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Desde entonces nada se ha sabido de la artista salvo lo aclarado por su hermana Idoia en el programa de Susanna Griso, “Espejo Público”: “Amaia no está pasando por su mejor momento”.

Según el entorno de Amaia Montero, la cantante está en Irún, su localidad natal, acompañada de su madre y su hermana. Tal y como han señalado al programa “Socialité”, “Amaia estaría atravesando por un momento vital muy complicado” y necesitaría estar apartada de los focos para superarlo.

Según este programa, la muerte del padre de Amaia, en 2009, podría haberle afectado en demasía coincidiendo además con su salida de La Oreja de Van Gogh. Pese al mal momento que vive, parece que la artista está centrada, según declara la familia, en su próximo trabajo. “Es su mayor ilusión y está volcada en el curro, que toda salga bien”.