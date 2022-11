La foto viral de Cristina Pedroche desnuda: “Paz y desconexión”

Cristina Pedroche ha vuelto a México, donde en verano celebró su cumpleaños junto a su marido, Dabiz Muñoz. y este lunes ha posado de una manera muy sugerente. La presentadora de “Zapeando” aparece completamente desnuda, de espaldas, dentro de la piscina y leyendo un libro. Una pose que ha abierto el debate entre sus seguidores en las redes sociales.

Algunos fans critican a Pedroche si es necesario el posado desnuda (“¿Es necesario esto? ¿Pretendes que te veamos desnuda? Se nos está yendo de las manos este tipo de cosas”, “Todo postureo. Me quito la ropa como siempre, hago que leo...” o “No eres buena influencia”), mientras que otros alaban su actitud desinhibida y natural: “La que puede puede y la que no critica”, “Ole tú”, “Eres puro fuego”, “Vaya diosa”...

Pero lo que más ha llamado la atención, y no es su trasero, es si tiene o no el libro al revés. Una cuestión que muchos de sus seguidores se preguntan. En el caso de que sí estuviera dado la vuelta, se reforzaría la teoría de que lo de Pedroche es “puro postureo”, dando lugar a divertidos comentarios (“Jajajaja es verdad, está al revés”, “Tú sí que estás al revés” o “¿Pero qué libro?”) a los que Pedroche no ha dado ninguna importancia.

Lo cierto es que Pedroche disfruta de unos días de “paz y desconexión” como ella misma titula la foto, cargando pilas para terminar el año La madrileña compartió también otro de sus momentos de relax. En el vídeo que subió en redes Cristina Pedroche se le veía luciendo un precioso bañador amarillo, mientras nada en una piscina rodeada de selva. Pero, en el final del vídeo nos sorprendía con un baile, al más puro estilo de Pedroche.

“¿Os dais un bañito conmigo? (al final sorpresa ) (Iba a poner música, pero me encanta el sonido del agua y los pájaros. Me relaja)”, escribía la que fue presentadora de ‘Pekín Express’ junto al vídeo.