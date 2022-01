Cristina Pedroche, a pesar del éxito con las Campanadas, toca fondo: “Están siendo días difíciles”

Unos días después de hacer historia en la televisión, al conseguir que Antena 3 ganara la batalla por las audiencias en la última noche del año, la presentadora de sus Campanadas, Cristina Pedroche, ha reflexionado sobre las consecuencias de su triunfo y las terribles críticas que ha generado su look en las redes sociales.

“Aunque no lo parezca están siendo días difíciles- comienza diciendo la presentadora en un comunicado difundido en su Instagram- Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal.”

Alberto Chicote y Cristina Pedroche FOTO: Atresmedia Antena 3

“Este año quería que fuera el más especial y os juro que esa noche lo disfruté muchísimo...Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma y muy feliz por poder lucir un diseño de 1991 de Manuel Piña- asegura agradeciendo a quienes han hecho posible convertirla en “musa póstuma” del célebre diseñador: su estilista, Josie, y los responsables del Museo Manuel Piña.

Aunque la mujer del chef David Muñoz está acostumbrada a ser criticada por sus atrevidos estilismos en las retransmisiones de las Campanadas, ya son ocho años dando entrada al Año Nuevo, no ha podido disfrutar como le hubiera gustado su gran éxito. En la primera vez que TVE pierde el liderazgo en la Puerta del Sol, un 33,7% del “share” y más de 6,3 millones de espectadores, se comieron las uvas con la pareja formada por Pedroche y Chicote. Pero este éxito en audiencia se ha visto enturbiado por las feroces críticas que ha recibido la presentadora en redes sociales y que reconoce que están afectando a su estabilidad emocional por lo que ha decidido desaparecer unos días de internet.

“En cuanto al pelo, Josie quería que me rapara la parte de abajo-explica la presentadora, consciente de que este año las críticas le llegan por su falso look rapado. Pero tras ver, en una prueba de caracterización, la impactante imagen de Pedroche calva, al estilista “le gusto aún más”. “Si hubiera tenido que raparme la cabeza lo hubiera hecho sin dudarlo. El pelo no hace que una mujer sea más o menos guapa, y por supuesto, ni mejor o peor persona”.

Cristina Pedroche anuncia que desaparecerá unos días de las redes para estar tranquila.

“Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porqie la gente me felicita cuando se que no alegraron de verdad. Felicitarme por la audiencia no me vale. Me vale que el 31 me digas: “Olé tú Pedroche”...Cada 31 yo me quedo totalmente desnuda en cuanto a sentimientos y lo doy todo...”

“Para los que me apoyáis, los que os preocupáis por mi, los que entendéis el trabajazo que hay detrás, porque por vosotros vale la pena todo, gracias por estar ahí. A los que no también os deseo lo mejor porque todo el mundo, sea como sea, se merece amor. De hecho estoy convencida de que si esas personas tuvieran más amor serían más respetuosas”.