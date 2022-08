Cristina Pedroche desafía a los que la critican publicando una fotografía totalmente desnuda

Recién llegada de unas vacaciones de ensueño recorriendo México y disfrutando de la gastronomía del país azteca con su marido, Dabiz Muñoz, Cristina Pedroche se ha visto de nuevo envuelta en la polémica.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche

El motivo no es otro que unas imágenes que la presentadora compartió en Instagram junto a unas niñas en situación de vulnerabilidad confesando que le habían “enseñado mucho”. Una realidad que ha desatado fuertes críticas contra la vallecana, a la que han acusado de intentar ganar seguidores y favorecer su imagen haciendo demagogia de la pobreza.

Harta de los ataques de sus haters, a pesar de que ya está más que acostumbrada, Pedroche ha decidido hacer oídos sordos y desactivar los comentarios de dicha publicación, dejando claro que prefiere no enterarse de lo que la gente piensa y dice.

Sin embargo, las críticas no parecen haber hecho mella en la comunicadora que, dispuesta a seguir dando qué hablar, ha comenzado la semana compartiendo una imagen “muy de lunes”. Un sugerente posado en el que aparece completamente desnuda en una piscina, subiendo la temperatura y presumiendo de su espectacular figura. Eso sí, muy ‘recatada’ - y esquivando así la censura de Instagram- Cristina posa de espaldas con una sonrisa traviesa y tan solo el reflejo del agua nos permite adivinar la parte de su anatomía donde la espalda pierde su nombre.

Mientras tanto, Cristina Pedroche está a punto de volver a la carga con su faceta televisiva. Además, es la actual presidenta del Universo XO, que conforman los restaurantes que regenta su marido Dabid, quien concedió recientemente una entrevista a este periódico y explicó el papel de su mujer en su empresa.

“Pedroche es lo más. Se dio cuenta de que DiverXO necesitaba un cambio y de que yo no era feliz haciendo lo que más me gusta, que es cocinar. Tiene una visión muy holística. Trabaja codo con codo con Pedro Casado. Hace de todo, toma decisiones, convoca reuniones, me ayuda con la creatividad, con los platos, hablamos sobre los conceptos, de las mejoras…. Hay muchas cosas que a mí se me escapan y ahí está ella para ayudarme. Tiene un talante muy positivo” deslizó el chef.