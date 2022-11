Vicky Martín Berrocal, abierta de nuevo al amor: “Quiero un hombre en mayúsculas”

Diez meses después de su sonada ruptura con el empresario portugués Joao Viegas Soares, tras cuatro años de relación y después de dejarlo todo para vivir su historia de amor en Lisboa, Vicky Martín Berrocal se encuentra mejor que nunca disfrutando de su nueva vida en la capital.

“La vida me ha vuelto a traer aquí. Llevo 10 meses en España, en esta España mía y estoy feliz de haber vuelto. Es otra vida y todo tiene una parte maravillosa. Yo digo que mi experiencia en Portugal fue maravillosa y viví lo que viví y estuve allí porque quise estar, nadie me obligó. Fui libre para irme y para volver. Aquí me esperaba otra cosa, los míos. Me arroparon y me han cuidado y estoy que he creado ese hogar que dejé. Tengo a mi hija conmigo, cuando pierdes unas cosas, ganas en otras. O eso hay que intentar pensar”, confiesa a Europa Press.

Joao Viegas Soares y Vicky Martín Berrocal FOTO: Vicky Martín Berrocal Instagram

Totalmente recuperada de su ruptura con el portugués y con la pasión que le caracteriza, la diseñadora confiesa que se encuentra de nuevo abierta al amor: “Abierta al amor, sí, quiero, quiero”. Y anuncia a dicho medio que busca “un hombre, pedazo tío, un hombre en mayúsculas, con valores, un hombre leal, legal, un tío que te coja de la mano y que se comprometa de verdad, un tío que no tenga miedos, un tío valiente, que me agarre y le guste vivir, que le guste aprovechar, que no tenga pereza. Que me aguante, que no es fácil, porque ya casi con cincuenta una ya se vuelve mucho más exigente”.