Vicky Martín Berrocal busca piso en Madrid tras su ruptura con Joao Viegas

Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares han puesto punto y final a su relación, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado sábado. La diseñadora y el empresario portugués comenzaron su noviazgo hace tres años, aunque se conocieron en Ibiza en 2013, mucho antes de que entre ellos surgiera el amor y cuando el empresario mantenía otra relación. La vida volvió a reunirles y con el tiempo esa amistad dio paso a algo diferente, una relación que ahora llega a su final. Desde hace varios meses, se rumoreaba que la pareja pasaba por una crisis, que finalmente no han podido superar. La exesposa de Manuel Díaz «El Cordobés» llevaba ya más de mes y medio fuera de Estoril (Portugal), donde vivía con el empresario, y por el que llegó a vender su casa de Huelva y dejar su piso alquilado de El Viso, en Madrid.

El pasado día de San Valentín saltaron las alarmas cuando Vicky no dedicó ningún mensaje a su pareja. Las imágenes juntos en redes sociales no eran habituales, pero sí las escapadas en familia, pues desde el principio intentaron que las familias de ambos tuvieran la mejor de las relaciones, algo que parecían haber conseguido. De hecho, en 2019 disfrutaron todos juntos del fin de año en República Dominicana. Ahora, según fuentes cercanas a la diseñadora, Vicky ha vuelto a la capital, donde busca de nuevo piso, mientras vive en casa de una amiga.

«Poca fe en el hombre»

A pesar de ser una mujer muy segura de sí misma, Berrocal confesó en una reciente entrevista en Colpisa haber sentido mucha inseguridad en el amor. «Tengo muy poca fe en el hombre, no creo en su fidelidad. He visto mucha deslealtad a mi alrededor y, fuera de Joao, sigo pensando que es muy difícil encontrar una pareja en la que te sientas segura, a gusto, que sume, que te dé la mano y te sientas protegida, que sepas que te quiere de verdad, que eres su prioridad. He encontrado un hombre muy a mi medida. Y eso es lo que tengo aquí y ahora».

Todo parecía idílico y la relación avanzaba hasta el punto de que ella manifestó en alguna ocasión su «ilusión» por volver a casarse. «Me encantaría vestirme de blanco porque creo que es una celebración del amor y eso me parece la bomba, aunque yo lo celebro todos los días». Unos planes que se han desvanecido por completo. Hace unos meses, la pareja llegó incluso a decidir «aumentar» la familia con una perrita a la que llamaron Tara.

La noticia de la separación coincide además con la marcha de su hija Alba a África. «Se va mi gorda, me da mucha pena. Todo llega y aquí estamos. Se va de voluntariado. La voy a echar de menos, pero ella es feliz y eso es lo que más me importa», aseguraba en las últimas horas en las redes sociales despidiendo a su hija. A nivel profesional Vicky, de 48 años, sigue colaborando en el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur; además de en su firma de moda. De hecho, el domingo presentó en Instagram un avance de su nueva colección primavera/verano 22. Un sector en el que triunfa.