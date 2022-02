¿Ha cortado Vicky Martín Berrocal con el portugués Joao Viegas Soares?

Corría el año 2018 cuando Vicky Martín Berrocal y el portugués Joao Viegas Soares, exvicepresidente del Sporting de Lisboa, unían sus caminos y comenzaban una relación sentimental. Su vínculo se fue afianzando y todo parecía ir viento en popa, hasta el punto de que, el año pasado, la diseñadora decidió hacer las maletas para mudarse al país vecino y comenzar allí una nueva vida al lado de su amor. De hecho, incluso llegó a plantearse pasar por el altar. “Me encantaría casarme. Y si me caso, no sería firmar un papel y ya, será vestida de novia, de blanco… ¡La vida hay que celebrarla!”, señaló durante una entrevista con ‘Vanitatis’.

Sin embargo, desde hace tiempo vienen sonando rumores que apuntan a un posible distanciamiento entre la pareja, incluso a una más que probable ruptura. Las sospechas se basan en la notable ausencia de Vicky Martín Berrocal en Portugal, la tierra de su pareja que ya lleva mes y medio sin pisar. Además, la diseñadora, muy activa en sus redes sociales, donde cuenta con un millón de seguidores, no compartió ninguna dedicatoria o mensaje a Joao Viegas Soares el pasado 14 de febrero, el Día de los Enamorados, alimentando todavía más las habladurías de separación.

En mayo de 2021, Vicky Martín Berrocal y el portugués sorprendieron a sus seguidores anunciando que ampliaban la familia con una preciosa perrita que responde al nombre de Tara. La mascota vivía con ellos en su nidito de amor de Lisboa, y resulta inevitable preguntarse quién se quedará con ella si finalmente resultan ser ciertos los rumores de ruptura.