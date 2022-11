Vanessa Escobar: “Intento conseguir que se monte un museo homenaje a mi padre en Benidorm”

Nueve años después del fallecimiento de Manolo Escobar, su hija Vanessa confiesa que “le tengo presente cada minuto del día. Echo muchísimo de menos las charlas que teníamos, sus consejos, su cariño…”.

Quiere celebrar de manera especial en el 2023 el décimo aniversario de su muerte…

Llevó tiempo intentando conseguir que se monte un museo en su honor en Benidorm, donde él vivía con mi madre, y también me gustaría que se hiciera una serie y un espectáculo musical sobre su vida y sus canciones, lo estoy moviendo todo. Pero yo no puedo producirlo porque cuesta mucho dinero.

La periodista y actriz acaba de grabar junto a Charo Reina el cortometraje “Trabaja a tiempo parcial” y aparece en el primer episodio de la serie “Desaparecidos”. La vida sigue, pero la imagen de su padre es omnipresente.

“En el corto hago el papel de hija de Charo, ha sido un placer trabajar a su lado. También he trabajado en otro cortometraje el pasado verano, y aparezco en el primer episodio de la serie “Desaparecidos”, en el que interpretó el personaje de una madre que busca desesperadamente a su hijo. Mi último trabajo como periodista fue en el programa “Mi cámara y yo”, de Telemadrid…”.

Hace unas semanas celebró junto a su compañero sentimental, Esteban Plaza, sus veinticinco años de unión: “no nos hace falta casarnos para ser más felices, y si algún día lo hacemos será por nuestros dos hijos. Recuerdo que mis padres me decían que por qué no nos casábamos, y les contestaba que no lo consideraba necesario.”

¿Ha vendido la casa de su padre de Benidorm?

La tengo todavía, y voy con mi pareja y nuestros dos hijos siempre que podemos. Mientras la pueda mantener, porque me sale por cinco mil euros al año de gastos, no la venderé.