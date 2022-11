Así es la nueva vida de “soltero” de Íñigo Onieva

Cuando alguien intenta seguir adelante con su vida después de una ruptura, necesita espacio y, sobre todo, tiempo. Pero además diría que algo más: desconexión digital. ¿Se acuerdan de aquellos benditos tiempos en los que si hacías el ridículo o te dejaban solo se enteraba tu círculo más íntimo? Pues bienvenidos a la omnipresencia del metaverso, donde todo se magnifica y siempre queda registrado para la posteridad.

Porque, «aunque fueran dos nanosegundos en el Metaverso» parafraseando a Tamara Falcó, querido Iñigo Onieva tu culpa va a permanecer varios quinquenios pululando a sus anchas por las redes –y que vuelva a constar en acta que yo siempre he defendido que es un buen chico y que no ha matado a nadie–.

Despejar la mente en viajes siempre es una buena opción, ya sea en Turquía con su madre (recuerdo uno con la mía a Estambul en el que no nos pudimos reír más, sobre todo en los famosos baños turcos), con amigos (habrás hecho criba de alguno que ya no se puede considerar como tal), o con hermanos. Aunque ahora irse de viaje con su hermana más mediática, la actriz Alejandra Onieva va a ser un poco más difícil porque está en plena promoción de su nuevo trabajo, la comedia coral «Historias para no contar» junto a José Coronado (él sí que es un latin lover total, ¡cuidado Ale!) y actores de la talla de la siempre exquisita Maribel Verdú, el actorazo Antonio de la Torre, los guapísimos Javier Rey o Chino Darín, o las divertidísimas Belén Cuesta y María León, entre otros.

Íñigo Onieva se ha dejado cuidar desde su ruptura por su amiga Mimi, su amiga del alma desde pequeños, tanto que se fue a Bali y hasta le dejó su casa al principio, cuando tuvo que recoger sus cosas del piso que compartía con la marquesa de Griñón. Ahora, él ya se ha alquilado su propio espacio, en el Barrio de Justicia. Un piso de techos altos, muy bonito, y en el mismo vecindario que su antiguo nidito de amor, ya que está comprobado que le había encantado la zona. Sigue yendo a Charrúa a comer; curiosea en la tienda Pez: mira las delicias americanas del «Taste of America»; pasea por la zona, e incluso después de probar la mejor tarta de chocolate del mundo seguro que piensa en invitar a ese coqueto local cerca de la Puerta de Alcalá a su exsuegra, a ver si le perdona, ya que Isabel Preysler es muy fan del chocolate. Personalmente creo que acertaría más invitándola a un tratamiento «beauty», y aunque es filipina, ya sabemos que la k-beauty es de las más efectivas del mundo, y asiáticas y no asiáticas lo saben, así que podría acercarse con ella a Poom Madrid de Silvia Moreno, que la calle Padilla está muy cerquita también.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en una de sus última imágenes juntos FOTO: GAA GTRES

Lo que no sabemos es si el ex de Tamara se acerca a la bonita Iglesia de Santa Bárbara, porque nadie se acuerda de ella hasta que no truena, y puede que como a la chef, la fe le ayude a seguir reconduciendo su vida sin ella. De vez en cuando se le ha visto darse sus golpecitos de pecho, entonando entonces el «mea culpa» al rezar el Credo, para los que estén menos puestos.

Tiempo para pensar hay mucho, por eso descargar tensiones y cortisol, como dice la psiquiatra Marian Rojas, es lo mejor que hay, e Íñigo lo hace corriendo por el Retiro, oculto bajo una bonita gorra, corre tan rápido que puede que no le reconozcas si le ves. También va al gimnasio todos los días, hace el reto 48, una filosofía de vida que desafía tu cuerpo y conquista tu mente. ¡Ay si pudiera reconquistar otras cosas!

Evitando problemas

Sigue trabajando mucho, con todas sus cuentas y clientes intactos a pesar de lo que se había comentado en un primer momento. Sigue saliendo, de forma más tranquila y relajada, y haciendo una vida normal y dejándose su espacio, porque no quiere meterse en ningún follón, pero es dulce como la miel y ya sabemos la cantidad de moscas y mosconas que atrae ese ingrediente.

Y no, no han salido más vídeos ni fotos ni nada que le pueda comprometer de nuevo, porque donde no hay más que rascar no se puede hacer nada. En nada llega la Navidad y el clásico éxito de Mariah Carey, «All I Want For Christmas Is You!», sigue sonando año tras año y nunca nos cansará. No olvidemos que la magia de la navidad hace que todo sea posible. ¿Quién sabe si una reconciliación?