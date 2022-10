Mimi Monzón, la supuesta amiga traidora de Tamara Falcó a la que pillaron con Miguel Ángel Muñoz

La polémica historia de desamor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha dado un giro de tuerca inesperado. Alexia Rivas ha asegurado que, más allá de la mujer del vídeo en el que el empresario aparece besándola durante un festival de música en Estados Unidos, también fue infiel a la marquesa de Griñón con una íntima amiga de ambos. Se trataría, atendiendo a la versión de la periodista, de Mimi Monzón, una mexicana que habría traicionado la confianza de la hija de Isabel Preysler en varios sentidos.

Para empezar, porque habría mentido a Tamara Falcó cuando esta le preguntó si Íñigo Onieva le había sido infiel en Estados Unidos, aunque lo peor de la historia es que ella, tal y como confirma Alexia Rivas, también habría tenido una aventura con el empresario a espaldas de la marquesa de Griñón. Todo un escándalo del que la mexicana ha intentado huir, eliminando sus perfiles en redes sociales para que nadie pueda encontrarla, al menos en el mundo cibernético.

Mimi Monzón, la amiga de Íñigo Onieva FOTO: GIM GTRES

En este mismo sentido, Tamara Falcó ha eliminado de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que posaba con Mimi Monzón, y no eran pocas, teniendo en cuenta el estrecho vínculo que las unía. De hecho, la mexicana fue una de las invitadas a la fiesta que la aristócrata celebró por su 40 cumpleaños, en la que coincidió con Íñigo Onieva, Isabel Preysler y demás familiares y seres queridos de la amiga que, supuestamente, habría traicionado.

Todo sobre Mimi Monzón

La mexicana mantiene un vínculo muy íntimo con Íñigo Onieva desde hace años, tal y como ambos dejaron constancia en sus respectivas redes sociales. Una de sus principales aficiones compartidas es el running. El empresario suele correr con Mimi Monzón de forma habitual, y ambos presumen de sus logros deportivos ante sus seguidores. Sin embargo, son sus numerosos viajes lo que más ha unido a esta pareja de amigos, que se convierte en tríada de la mano de Wassim Berro, otro de los escuderos del ex de Falcó.

El verano pasado disfrutaron de unas divertidas vacaciones en Turquía, sin la compañía de Tamara Falcó, y ya por aquel entonces se comentó que la ausencia de la socialité en este viaje de amigos se antojaba algo extraña. Varios meses después, la explicación parece evidente...

Como el resto de íntimos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Mimi Monzón se codea con un selecto círculo que le ha permitido relacionarse con rostros muy conocidos del país, entre los que se encuentran el actor Miguel Ángel Muñoz, con quien fue vista en actitud muy cómplice en una playa de Formentera.

Miguel Ángel Muñoz y Mimi Monzón en Formentera FOTO: GIM GTRES

El vínculo entre Mimi Monzón y Miguel Ángel Muñoz

En agosto de 2021 se publicaron unas curiosas fotografías en las que la mexicana y el actor aparecían en traje de baño mientras disfrutaban juntos de una divertida jornada de playa en Formentera. A juzgar por las imágenes, entre ellos parecía existir cierta complicidad, y su día estuvo protagonizado por las risas mientras Mimi Monzón se refrescaba con una apetecible cerveza a orillas del Mar Mediterráneo.

Mimi Monzón, la amiga de Íñigo Onieva, con Miguel Ángel Muñoz en Formentera en 2021 FOTO: GIM GTRES

Más allá de ese idílico día de playa, no se ha vuelto a ver a la amiga de Íñigo Onieva en compañía de Miguel Ángel Muñoz, y, de momento, se desconoce cuál es su nexo de unión, pero en las instantáneas se hace evidente que entre ellos hubo muy buena conexión.

El comunicado de Íñigo Onieva

Durante la tarde del 17 de octubre, el equipo legal del ex de Tamara Falcó ha emitido un comunicado en el que niega que su cliente haya mantenido una relación con Mimi Monzón más allá de su amistad, y advierte a Alexia Rivas de emprender acciones legales contra ella si no se retracta públicamente. A continuación, se publica el documento íntegro:

Muy Sra. nuestra:

Nos ponemos en contacto con Ud. en nombre de nuestro cliente, D. Iñigo Onieva, en relación con las manifestaciones falsas que Ud. realizó en el programa de televisión Fiesta, el día 15 de octubre, en las que Ud. divulga la existencia de una relación sentimental entre el Sr. Onieva y una persona anónima, manifestando, concretamente, que “como os he dicho, yo he escuchado cosas que no se pueden sacar pero es que esta chica hasta e vanagloriaba de tener una relación con Iñigo y hablando con Iñigo le llegaba a decir que morbo que Tamara no sepa esto […]”.

Es completa y terminante falso que el Sr. Onieva haya mantenido una relación sentimental con “Mimi”, con quien únicamente mantiene una relación de amistad.

Es más, es inadmisible que Ud. continue utilizando el nombre y la imagen del Sr. Onieva, y de su círculo más cercano y alejado del foco mediático, para verter todo tipo de informaciones difamatorias y carentes del más mínimo rigor periodístico, con la única finalidad espuria de obtener popularidad y un lucro económico indebido a costa del Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del Sr. Onieva.

Como Ud. bien sabe, nuestro ordenamiento jurídico no presta tutela a quien, en el supuesto ejercicio del Derecho a la información, o la libertad de expresión, comunica, como hechos, simples rumores o meras insinuaciones insidiosas, con ánimo vejatorio y provocador. Por ello, le requerimos para que, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, rectifique, de manera inmediata, la información falsa que Ud. ha hecho pública en relación con el Sr. Onieva, en el mismo programa de televisión, y en la misma franja horaria, en los términos expuestos.

En caso de desatender este requerimiento, nos veremos en la obligación de iniciar contra Ud. cuantas acciones legales sean necesarias para salvaguardar los derechos del Sr. Onieva, así como para reclamar los daños y perjuicios que sus manifestaciones están ocasionando en el Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del Sr. Onieva.

Sin otro particular.

Reciban un cordial saludo.