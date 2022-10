Esta es la verdad sobre un posible perdón de Tamara Falcó a Íñigo Onieva

Ya ha pasado un mes desde que se publicó el vídeo en el que Íñigo Onieva aparecía besando a una mujer, pocas horas después de anunciarse su compromiso con Tamara Falcó. Se produjo entonces un aluvión de informaciones y rumores que todavía no ha cesado, y parte de esas habladurías apuntaba a una reconciliación entre la marquesa de Griñón y el empresario. Aunque para “los cuernos” es muy “cuadriculada”, algunas voces aseguraban que la aristócrata podría dar una segunda oportunidad al hombre que casi la lleva al altar, pero esa posibilidad se esfuma a juzgar por lo que se comenta en su círculo más íntimo.

“Ninguna posibilidad de reconciliación, no existe la opción. Eso no va a pasar”, señalan a “Semana” amigos muy cercanos a Tamara Falcó. De hecho, la hija de Isabel Preysler está tan convencida de que no quiere volver a saber de Íñigo Onieva que ha cortado los vínculos que podrían unirle a él. Se desmienten así los rumores que comentaban que podrían haberse mensajeado después de su ruptura. “Ella no tiene ningún tipo de contacto con él, ni tampoco con nadie que se relacione con él. Ha roto todo tipo de puentes que le comunicaban con él”, insisten al citado medio.

Tamara Falcó con conjunto de flores FOTO: GAT GTRES

Lo cierto es que en los últimos días fue su propio amigo, Juan Avellaneda, quien descartó una reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, recordando las palabras que la marquesa pronunció en su momento. “Ella lo dijo en su momento, que no veía posibilidad de reconciliación. Me acojo a palabras de ella. Ella no lo veía, luego, si la cosa evoluciona... Pero ella ya lo dejó muy claro”, recalcó el diseñador. Además, cuestionó también que hubieran podido estar en contacto mientras que la chef se encontraba de retiro espiritual: “cuando yo intenté hablar con ella mientras se encontraba en Lourdes, no pude. Mientras está allí, está como libre de móviles, fue a ese sitio para desconectar. Todos hemos hecho un esfuerzo por no molestarla con el móvil, pero si ella ha hablado con Íñigo, eso no lo sé”.