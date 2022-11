Íñigo Onieva reacciona a las últimas declaraciones de Tamara Falcó

Esta mañana, con motivo de la presentación de su segunda colección para la marca TFP, Tamara Falcó se ha pronunciado sobre los rumores que hablan de una posible segunda oportunidad con su ex, Íñigo Onieva. Tajante, la marquesa de Griñón ha aclarado que aunque le ha perdonado y no le guarda rencor, no ve posibilidad de un futuro junto a él.

Un mes y medio después de su mediática ruptura, Falcó asegura que está bien y que esta etapa de “luto” ha pasado más rápido “gracias a la Virgen”; y que soltera está “fenomenal”. De esta manera, la hija de Isabel Preysler deja claro que su historia de amor ya es historia.

Tamara Falco durante la presentación de su nueva colección de TFP FOTO: Jesus Briones GTRES

Ante estas declaraciones, Íñigo Onieva se ha mostrado totalmente indiferente. Sin querer hacer ningún tipo de comentario, el empresario llegaba a su casa cargado de bolsas y evitando hablar con la prensa. El exprometido de la marquesa de Griñón no ha querido explicar cómo le han sentado las últimas palabras de la diseñadora donde deja claro que la puerta está cerrada a una reconciliación.