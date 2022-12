Fabiola, sobre las fotos de Bertín Osborne super fit: “Yo no vi nunca abdominales”

Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, ha hablado de la “nueva imagen” del presentador a sus 68 años. El cantante protagoniza la portada de esta semana de la revista “¡Hola!” en la que aparece muy en forma y haciendo balance de su vida. La venezolana se ha mostrado sorprendida y asegura, bromeando, que “yo no vi nunca abdominales, solo le falta la tableta. Ahora voy a tener que llamarle Bertinator”.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaron su separación a principios de este año y pese a la ruptura mantienen una excelente relación ya que tienen dos hijos en común, Carlos y Kike. Ambos tienen claro que quieren lo mejor para ellos y por eso una relación cordial es fundamental para ello.

La tertuliana de Sosoles Ónega se ha mostrado además muy “fan” de Bertín y no ha dudado en afirmar que “él siempre ha sido guapísimo”. Y ha añadido: “Está guapísimo, me encanta”.

La venezolana confesaba hace unas semanas que atraviesa una etapa muy dulce en la que se ha puesto a sí misma en el primer puesto de su lista de prioridades, desplazando al amor a posiciones más bajas. «En este momento, estar centrada en mí me da estabilidad. Necesito tiempo todavía. Tras una relación de tantos años en la que te vuelcas tanto y das tanto, hasta que vuelves a recuperar confianza, tanto en mí como en el amor, empieza una cadena que lleva su tiempo de cura. A algunas personas les lleva más tiempo y a otras menos. Yo estoy en buen camino, la verdad. Estoy bien, no tengo tristeza ni pesar, pero tampoco quiero complicarme. Estar en una relación en la que no estás al 100 %, ¿para qué? Prefiero estar conmigo, disfrutar con mis amigos, hacer tonterías… Me lo paso pipa», señalaba entonces muy contenta.