El hijo de Concha Velasco desvela que su madre “está flojita” tras visitarla en la residencia

El 8 de diciembre fue un día de lo más especial para Concha Velasco porque celebraba su santo. A diferencia de su 83 cumpleaños, que festejó hace apenas 10 días con la visita de amigos como José Sacristán o Cayetana Guillén Cuervo, en esta ocasión ha optado por pasar su onomástica tranquila, acompañada tan solo por sus hijos Manuel Velasco y Paco Marsó.

Más tranquilo después del importante bajón de salud que sufrió la actriz el pasado mes de octubre, y sin confirmar ni desmentir la información de que la familia ha decidido restringir las visitas para que esté tranquila en estos delicados momentos en los que necesita atención y cuidados las 24 horas del día, Manuel abandonaba la residencia tras varias horas haciendo compañía a su madre; discreto pero tan amable como de costumbre, el escritor asegura que la célebre actriz está “bien, de verdad”, pero no oculta que también se encuentra “flojita”.

Concha Velasco FOTO: Cristina Bejarano

Una sola palabra con la que deja entrever que todavía no está recuperada del problema de salud que sufrió hace casi dos meses y del que apenas ha trascendido ningún detalle. Y es que en este duro trance, la familia quiere respetar al máximo la privacidad de Concha Velasco, y aunque su hijo es consciente del cariño que el público tiene por su madre y agradece la presencia de la prensa en días señalados como su cumpleaños o su santo, prefiere no revelar nada sobre cómo es el día a día de la artista: “No, no, venga. Muchísimas gracias por venir, yo os lo agradezco”.

LA RAZÓN se puso en contacto con un familiar de otro de los residentes de la residencia en la que se encuentra Concha Velasco, y aseguró que la actriz había encajado de maravilla: “Es una mujer extraordinaria, aquí se siente bien, pero reconoce que echa muchísimo de menos su trabajo, sobre todo, el teatro. Es que creo recordar que desarrolló su profesión durante casi setenta años. En la residencia es muy querida, habla con todo el mundo y disfrutamos muchísimo escuchando sus anécdotas. Es como un libro abierto”.