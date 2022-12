Íñigo Onieva a Hugo Arévalo, ¿nuevo? novio de Tamara Falcó: “Eres un rata y un trepa”

La noticia de una nueva posible relación de Tamara Falcó trae de cabeza a su exprometido, Íñigo Onieva. Tras varias citas, parece que la amistad de la marquesa de Griñón con el empresario Hugo Arévalo va a mayores. “Hay algo”, al menos es lo que le ha confesado a Pablo Motos en “El Hormiguero”. «Es un hombre 10», ha dicho Tamara.

Íñigo Onieva no se ha pronunciado de momento en público... pero sí en privado. «Cuando se conoce la noticia Onieva piensa que Hugo es lo peor, piensa que ha filtrado él la información», ha dicho Leticia Requejo en “El programa de Ana Rosa”. Esta es su primera reacción tras confirmarse que han comenzado algo entre su ex y su amigo.

Pero lo más llamativo son los mensajes que se intercambian Íñigo y Hugo en un chat de whatsapp al que pertenecen, y del que Tamy se salió al romper su relación con Onieva. El ex de Tamara ve “como alta traiciónn” que Arévalo haya iniciado una relación con la mujer de su vida. Además, el pasado verano los tres estuvieron en Sotogrande (Cádiz). Allí hablaron de los planes de boda de la pareja e incluso se habló de la posibilidad de que Hugo fuera padrino de alguno de los hijos que se planteaban tener.

La decepción de Onieva es tal que ante el resto de amigos del grupo de whatsapp ha llamado a Arévalo «rata y trepa». Así lo han asegurado este viernes en el programa presentado por Ana Rosa Quintana. «Sucia rata, eres un trepa. Me das asco», dijo Íñigo. Además, le ha recriminado que no haya ido de frente: «Te has saltado todos los códigos de la amistad», le acusa Íñigo. Hugo ha optado por no responder y no entrar en guerras. Sí lo ha hecho, en cambio, un primo de Onieva: «así se habla». «Eres la peor persona del mundo», han explicado en “El programa de Ana Rosa”.