Lo que nadie sabe de la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau

Aitana Ocaña, el fenómeno social y lírico del momento, es un icono y su imagen atrae marcas con un magnetismo sobrenatural. A pesar de que no ganara la novena edición de Operación Triunfo, en la que participó, nadie duda de que fue la verdadera triunfadora. Ha convertido en oro y diamantes cuanto se ha puesto en su camino. Quizá esa circunstancia es la que le alejó de quien fuera su pareja, oficialmente, hasta hace unos días. Miguel Bernardeau, actor de 26 años, respira fama y talento en su entorno desde que nació. Hijo del productor Miguel Ángel Bernardeau y de la actriz Ana Duato, no supo asimilar ni aceptar la efervescente e imparable carrera de Aitana. Cuando Miguel y la artista se conocieron, hace 5 años, él era conocido, estaba acostumbrado a la fama y comenzaba, tímida y lentamente a superar peldaños en su carrera como actor. Gracias al apoyo y ayuda de su familia, especialmente de Cosme y Belén, los padres de Aitana, la joven ha crecido artística y personalmente con extraordinaria madurez y responsabilidad. Sin embargo, Miguel no entendió nunca el porqué de esa fulgurante carrera. Tampoco reconoció el sacrificio de su novia cuando adquirió una vivienda a 300 metros de la casa de Ana Duato para estar cerca de él.

Aunque ahora se prepara para su primer papel de protagonista encarnando al Zorro, en una serie para la plataforma Netflix, a Miguel le incomodaba el crecimiento de Aitana. En realidad, Aitana tenía la decisión de romper la relación con Miguel hace más de un año. El rodaje de la serie de la factoría Disney, producida por el padre del actor y que protagonizan Miguel Bernardeau y Aitana y que acaban de estrenar, aplazó la crónica de una ruptura anunciada. El nombre del docureality que protagonizan, «La última» no podía significar mayor vaticinio del desenlace. Aitana rompió con Miguel el día del estreno. Antes de que ambos acudieran al acto de la presentación de la serie, Aitana se armó de valor y verbalizó lo que sentía. Miguel hizo el papel de su vida y, durante la noche, ante la prensa, soportó las lágrimas con estoicismo. Era un favor doble puesto que el padre de Miguel llevaba la responsabilidad de la producción. Sus personalidades chocaban, sobre todo por el ego de él. Aitana y Miguel convivieron poco bajo el mismo techo. Cuando el actor recogió sus pertenencias de la casa de la cantante cabían en dos bolsas de viaje. Miguel pasó casi todo el verano en Canarias. Los celos profesionales, la desgana y la raquítica pasión acabaron con una relación que nunca superó la superficialidad.