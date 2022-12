Aitana, sobre su ruptura con Bernardeau: “No voy a confirmar ni a desmentir nada”

La noticia de la ruptura, inesperada, de Aitana y Miguel Bernardeau sorprendió ayer, tras cuatro años de relación. La ruptura se produce justo cuando la pareja acababa de estrenar su serie “La Última”, de Disney +. Ayer, la cantante reapareció en público tan amable como siempre y tranquilizando a la prensa allí congregada. “Estoy muy bien, no os preocupéis”. Además ha pedido a los medios que no se congreguen a las puertas de su casa, porque «está empezando a venir mucha gente y yo estoy sola» y «lo paso muy mal, tengo mucho miedo». Unas palabras con las que sin quererlo ha confirmado la ruptura con el actor, hijo de la actriz Ana Duato y el productor, Miguel Ángel Bernardeau.

Aitana y Miguel Bernardeau tomaron la decisión de vivir juntos en 2021, en la casa que la artista tiene en Madrid, pero estos días y según publicaba en exclusiva la revista “Lecturas”, él ha recogido sus pertenencias y ha vuelto a casa de sus padres.. Sin embargo, la catalana se ha negado a confirmar o desmentir nada: «Yo nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto».

MADRID, 04/11/2022.- La cantante Aitana posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Aunque ya no viven juntos, sí coincidirán por el barrio ya que la casa unifamiliar de Aitana está muy cerca de la residencia de los Bernardeau Duato. Una nueva etapa en solitario que la ex concursante de Operación Triunfo afronta con una sonrisa. «Estoy en plenos ensayos para mi concierto en el Wizink Center», dice. «Cuando hacéis fotos a mi casa, entiendo que es consecuencia de mi trabajo, pero lo estoy pasando muy mal respecto a eso. Necesito vuestra ayuda. No me grabéis en casa, lo suplico, por favor… Respecto a mi vida personal, sabéis que no comento nada. No me persigáis por las calles, por favor. No voy a decir nada, lo siento un montón». El revuelo mediático que ha provocado la ruptura ha sido tan enorme que necesita «calmar las aguas».

Su historia de amor comenzó en 2018, cuando ella acababa de romper su relación con su compañero de OT. Cepeda. Por entonces, los fotógrafos captaron imágenes de la pareja compartiendo paseos, besos e incluso a la cantante entrando en la casa de los padres de Miguel. Además, compartían gimnasio y en sus stories se enviaban mensajes más que evidentes de la relación que existía entre ellos. “Yo solo espero que después de este último mes el título tenga razón con alguna que otra cosa y alguna que otra persona. Vas a quedarte”.

Luego vino el vídeo que ambos subieron en sus respectivos stories mientras cantaban en su coche y su primera aparició pública a un partido de tenis en el torneo Mutua Madrid.

Pero fue el 17 de agosto de 2019, cuando en su muro de Instagram Aitana y Miguel hacían pública su relación. “Houstiton, tenemos un problemita”, publicó la cantante, a la que el actor respondió con una foto similar junto a la que escribía: “¿Qué problemita?”. Depués la artista confesó que la chispa entre ambos nació tras verle ella en la serie que le lanzó a la fama. “Yo vi ‘Élite’ y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería”, contó en una entrevista con ‘Vanity Fair’.