Ana Fernández : «Creo en la libertad de ser madre. Nuestros óvulos son oro y se pueden congelar»

Pronto volveremos a verla en pantalla, pero antes, Ana Fernández (1989, Madrid) se ha convertido en la embajadora de la firma de joyas italiana Kidult, con la que comparte valores. Joyas que unen pasado, presente y futuro, y que llegan a España a través de la actriz del momento.

Al margen de lo material, ¿qué es una joya para usted?

Para mí son momentos. Una joya que comparto con mi pareja y nuestros perritos es una especie de ritual que hacemos todos los días cuando no estamos de viaje y podemos dormir juntos. Es nuestro nido. Ese momento con ellos, para mí, es una joya que cuando viajo sola por trabajo lo echo de menos.

El 18 de diciembre se estrena «Los protegidos ADN», ¿cómo ha sido volver a reencarnar a Sandra Olaiz, su personaje?

Ha sido muy fácil y divertido. Los nuevos directores han confiado mucho en nosotros y nos han dado mucha libertad, nos hemos permitido jugar a cosas que nos apetecía mostrar del personaje. Hace diez años Sandra siempre estaba llorando, compungida, sufriendo... Esta última temporada yo he jugado a que ella disfrute, tenga un humor más irónico, esté más vacilona, y me lo he pasado muy bien.

¿Qué queda de la Ana Fernández que conocimos entonces?

Quedan muchas cosas, queda la esencia, esa niña que tenemos todos y que creo que nunca hay que perderla. Esa esencia de Ana sigue estando. Aunque haya habido momentos o épocas en los que haya estado más oscurecida o en «stand by», a día de hoy, sigue estando.

En el trailer podemos verle vestida de blanco, ¿le gustaría también dar el paso con su pareja?

Soy hija de padres divorciados, no tengo una referencia ni un concepto muy arraigado con el tema del matrimonio... Para mí, lo importante es ser feliz y hacer feliz a la persona que tienes al lado día a día, así que no tengo ninguna prisa ni presión ni lo tengo en mis planes cercanos... Hay otras cosas más importantes. Además, yo ya me he casado de manera ficticia, ya lo he experimentado y ya está (risas).

¿Cuál es el secreto para el éxito de una relación?

Una relación, a largo plazo, es un ejercicio y un trabajo de dos personas; es como aprender a escribir. Hay épocas mejores y peores, pero creo que también es lo divertido.

Siempre ha hablado sin complejos sobre salud mental.

Es hora de hablarlo con la naturalidad que se merece, y para nosotros, las caras visibles, es una responsabilidad social. Yo en temas de política o religión no me meto porque no le interesa a nadie, pero sí en la salud mental, el maltrato animal o, por ejemplo, en que todas las jóvenes congelen sus óvulos, que es un tema muy importante que nos va a dar una libertad brutal a las mujeres para su planificación de vida y sus deseos.

Ana Fernández FOTO: Daniel González EFE

Parece que este último todavía se considera tabú...

Las mujeres hemos evolucionado en muchos aspectos, pero no biológicamente. Somos mágicas, tenemos oro, ese oro son nuestros óvulos y se pueden congelar. La libertad de ser madre cuando una decida es fundamental y trascendental, es algo que es bueno para nosotras y nuestro bienestar, es una responsabilidad y a mi no me importa decirlo. Es el consejo que doy sin ninguna duda.

Cuénteme futuros proyectos profesionales.

Tengo muchas propuestas, pero el año que viene no tengo ni idea qué va a ser de mí. Me encantaría hacer personajes más oscuros y volver al doblaje de dibujos.

¿Y su faceta musical?

Es un hobby, respeto mucho la profesión de los músicos. Una cosa es que haga algo sin ningún tipo de ambición, y otra que me crea cantante. Soy actriz, si tengo que defender un personaje que canta, lo haré, pero hay que saber distinguir cada profesión. Ni todos los cantantes pueden ser actores ni todos los actores cantantes... A mí me encantaría ser modelo, pero mido 160 centímetros. O sea, hay que ser realista también (risas). Yo me centro en lo mío.