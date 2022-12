Elena Furiase: “Adoro cocinar, pero en las Navidades no me pongo al mando”

Elena Furiase (Madrid, 1988) se encuentra en un momento feliz. Tanto en el aspecto personal, el más importante para ella, como en el profesional. En julio fue madre de Nala, que ha sido la protagonista del nuevo encuentro familiar de los Flores en su bautizo, el 26 de noviembre pasado. Estas fechas han sido agridulces para la familia. El 14 de noviembre habría cumplido 61 años Antonio Flores y asegura que los cuida a todos desde el cielo, al igual que su abuelo, Antonio Flores «El Pescailla» y su abuela Lola.

Elena Furiase y Gonzalo Sierra están viviendo unos días llenos de felicidad e ilusión, como la mayoría de las familias por estas fechas tan entrañables. Estas Navidades están siendo muy especiales para ella por varios motivos. Está muy ilusionada por estas fechas porque son las primeras Navidades de Nala, su segunda hija en común con Gonzalo, de quien está muy enamorada. De hecho, el pasado 24 de diciembre es cuando Elena Furiase y el músico celebraron su aniversario de bodas. Ya llevan 5 años de amor, y parecen tan enamorados como el primer día. Se conocieron en 2017, y no tardaron en dar la bienvenida a Noah, su primer hijo, que nació en 2018.

Desde pequeña, Elena Furiase ha celebrado por todo lo alto las navidades, algo muy propio de la familia Flores. Por eso mismo, la actriz ha querido recordar en un día tan especial, algunas fotografías junto a su abuela Lola Flores, y su prima, Alba Flores. Lo ha hecho esta semana pasada, publicando en sus historias de Instagram recuerdos familiares con su abuela Lola. También ha querido compartir una foto en la que aparecen dos pequeñas Alba Flores y Elena Furiase junto a su abuela. Y con tono cómico, la actriz se reía de lo mucho que han cambiado durante estos años: «Tú y yo bien podríamos protagonizar las chicas del maíz… ¡Qué miedooo!».

Hace unos días, Elena acudió a un acto donde cuatro grandes chefs cocinaron a ocho manos para promocionar la ‘Ruta Brugal 1988. El ron gastronómico’. En esta entrevista la nieta de La Faraona nos cuenta lo agradecida que está por los homenajes que se han hecho a su tío Antonio Flores y cómo está pasando las fiestas con el recuerdo presente de su abuelos.

- Se le ve feliz...

- No me puedo quejar. Estoy un poco cansada porque hasta ahora he dado el pecho a Nala y se duerme menos, pero como cualquier madre en mis circunstancias. Mis niños son aún muy pequeñitos

- Me han contado que tiene un proyecto importante para Navidad

- Sí, pero ya sabes que hasta que no sea realidad prefiero no decir más. Esto me lo enseñó mi madre. Solo puedo decir que es una serie para televisión y con un personaje fijo. He hecho colaboraciones en varios formatos, pero tener un papel de esas características es un regalo para mí.

- Su abuela Lola Flores estaría orgullosa de cómo está llevando su carrera.

- Espero que, como poco, esté orgullosa. Que desde el cielo diga: «Mira mi Alba, mi Elena y mi Guille qué trabajadores son y lo que me estoy perdiendo». Me la imagino acompañándonos a los sitios, aunque pensándolo bien yo desparecería. Era tal su fuerza, tan potente y tan protectora. Muchas veces he pensado lo mucho que me habría gustado compartir mis años de carrera.

- Empezó muy joven en el mundo de la interpretación.

- Sí, con 19 años y ahora tengo 34. Su ejemplo (el de mi abuela), el de mi madre y mi tía es para mí fundamental. Son mujeres trabajadoras que, gracias a su esfuerzo, siguen en la brecha. Yo he tenido momentos bonitos, pero también de tirar la toalla. De no parar de trabajar, y también de no tener nada; aunque el balance siempre es bueno.

- El pasado 14 de noviembre, su tío Antonio Flores habría cumplido 61 años...

- Lo único que puedo hacer es dar las gracias a todos los que han recordado esa fecha. Las redes sociales lo han recordado y lo tenemos siempre cerca. Las nuevas generaciones lo escuchan y lo conocen. Siempre seguirá vivo en el recuerdo.

- ¿Cómo recuerda a su abuelo Antonio Flores «El Pescaílla»?

- Otro aniversario importante. Viví con él hasta que murió. Le llamábamos «yayo» y así queda en mi recuerdo. Fue con el que más relación tuve. He vivido momentos muy bonitos con él.

- Ha sido madre por segunda vez, ¿se plantea su carrera de otra manera?

- La verdad es que no. Cuando se tienen hijos la vida te cambia y por lo tanto, hay que manejar otros tiempos. Lo que sí hago es poca vida social.

- Ha venido a esta cena de Ron Brugal, ¿se encarga Ud. de organizar los menús navideños o prefiere dejarlo en manos de otros?

- Me gusta mucho cocinar, pero en Navidad no me pongo al mando. Adoro celebrarlas en familia, pero en el tema de la cocina me quito de en medio.