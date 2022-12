Maka: “La música, para mí, ha sido el padre que no he tenido”

Maka es uno de los artistas más famosos del género urbano del panorama nacional e internacional. El cantante cuenta con millones de de oyentes en ‘Spotify’ y se ha despedido el 2022 colgando el cartel de ‘Sold Out’ en el WiZink Center. Su música ha traspasado las fronteras españolas y, por primera vez, ha saltado charco y ha actuado en Santiago de Chile. Hablamos con el artista sobre música y nos devela cuáles son sus propósitos para el 2023.

’Detrás de esta gira hay un flamenco’ es el nombre de su última gira. ¿Qué significa para usted ser un flamenco?

Para mí ser un flamenco es llevar un buen traje, es mi sangre. Ser flamenco es un orgullo, es como mi insignia, mi sello, algo que siempre le voy a tener mucho cariño y respeto. Es un orgullo.

¿Y el género del flamenco?

La palabra flamenco es muy grande. Yo siempre lo he dicho: nosotros hacemos las cosas con mucho respeto pero venimos de la fusión. Nosotros fusionamos con la música que tenemos hoy en día, como el reguetón, el trap, la bachata…como en su día, en otros tiempos, se fusionaba con el rock, con el pop, como Ketama hizo en sus tiempos. Pues nosotros nos ha tocado fusionarlo con la música de hoy.

Naciste en Granada, que es, sin duda, una de las cunas más importantes del flamenco, con grandes referentes como Enrique Morente. ¿Me podría decir algún artista que haya sido su inspiración?

Donde siempre me he mirado y siempre he tenido como referentes han sido Antonio Carmona, El barrio, José el Francés, Luis Miguel, Alejandro Sanz…nos hemos nutrido mucho de esa música desde jovencillos.

Las siglas PNA significan Polígono Norte Almanjáyar. ¿Por qué decidió llevar en su nombre artístico estas siglas?

Simplemente por orgullo, por llevar a donde vaya mi insignia. También lo llevo tatuado, el 18013 del barrio, y es eso lo que soy yo. Orgulloso de ser de Almanjáyar, de ser parte de mi gente luchadora. Gente que, con que nos dé el aire. somos felices, que dentro de lo malo, reímos y nos ayudamos y, por eso mismo, es por orgullo.

Y hablando de otros artistas de Granada, su nombre, en muchas ocasiones, va ligado al del Dellafuente, ya que tenéis incontables colaboraciones con el artista. ¿Desde cuándo os conocéis?

Nosotros nos conocemos desde el 2014 y desde ahí labramos una amistad, aparte de lo que ha supuesto en mi carrera artística, ya que me aportó mucho en la visión de negocio y en su manera de trabajar, porque es muy estricto, y eso me ayudó mucho en mi trabajo. Aparte de esto, conozco al Chino, que es mi colega. Quedamos con nuestras niñas, comemos, pasamos juntos en familia… es otro tipo de relación.

¿Y cómo surgió la primera colaboración?

Fue cuando lo conocí. Íbamos al mismo estoy de grabación, que grababa Vicente el Vizio, el de Pepe el Vizio, y ahí nos conocimos. Y ahí me enteré que tenía un canal con mi música. Cuando yo no lo tenía, él ya subía mis canciones a Youtube. Entablamos una amistad y una relación de trabajo.

Maka FOTO: @makapna cortesía

Y hablando de otras colaboraciones, has colaborado con muchísimos artistas como Natos y Waor o Juancho Marqués. ¿Cuál es la colaboración que recuerda con más cariño de todas las que ha hecho?

Sí, la de Miguel Campello, porque es una persona que nos aporta mucha luz a nuestro estilo y es muy humilde. En un rato con él, se aprende mucho. Es una persona para admirar, buena persona, y encima un artistazo. Yo tuve la suerte de estar con él trabajando y fue una bendición.

¿Y me podría decir con quién le gustaría colaborar?

Yo siempre he dicho que con Antonio Carmona. Estuvo a punto de darse pero al final no cuadró. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que, algún día, volvamos a juntarnos y que salga algo bonito.

Y ahora hablemos de ti. ¿Qué significa para usted la música?

La música, para mí, ha sido el padre que no he tenido. Ha sido mi amiga cuando no he tenido a nadie, ha sido mi salvamento. La música me lo ha dado todo, hasta incluso principios. Me ha dado educación. Cuando peor estaba, me ha dado paz, ha sido mi abrigo. La música es toda mi vida. Si no hiciera música, no sabría qué hacer, estaría perdido. Yo sé que he nacido para esto porque desde chiquitito siempre lo he tenido todo claro y lo he trabajado y luchado. La música va a ser parte de mí hasta que me muera.

¿Y si no hubiese sido músico, qué le hubiese gustado ser?

Futbolista. Yo siempre desde pequeño he sido un frustrado del fútbol y siempre he sido muy futbolero. Sigo todo lo relacionado con el fútbol: las ligas, ‘El Chiringuito’…

¿Cómo descubrió que quería dedicarse a la música?

Lo sabía desde pequeño, siempre me había llamado la atención. Dedicarme a la música ha sido todo muy natural, nunca he forzado las cosas. Yo he vivido con música desde chiquitito y la he vivido como un hobby, la he vivido como un trabajo… He vivido todas las fases de la música.

Tienes más de 1.000.000 de oyentes en Spotify mensuales. ¿Cómo gestiona la fama? ¿Cómo lo hace para subirse a un escenario? Has hecho ‘Sold Out’ en el WiZink y has colgado el cartel de ‘Agotadas’ en el concierto de Santiago de Chile. Su música llega a cualquier lugar del mundo. ¿Cómo se gestiona todo eso?

Pues yo creo que ni lo gestiono. No me paro a pensar en las cosas. Yo estoy aquí, llámalo destino… Yo me tomo las cosas de la manera más natural. Sigo mi vida tan cual, no ha cambiado nada, sigo siendo el mismo de siempre, sigo yendo a los mismo sitios y lo único es que me paro a hacerme mis fotos y siempre muy agradecido con la gente. Yo creo que lo llevo bien, no es un peso en la espalda, sino todo lo contrario, como una bendición que hace ser felices a las personas y que te hacen feliz a ti también.

¿Cuál ha sido el mensaje que ha querido transmitir con su música?

Pues mi mensaje es positivo, es un mensaje de que se puede ir contra la corriente. Un mensaje de una persona sencilla, de una historia que puede ser de cualquiera, y con eso marcamos la diferencia. La gente hace suyas las canciones en diferentes momentos de su vida y tiene ahí un apoyo, un psicólogo, un espejo donde mirarse, un abrazo… Y eso es muy bonito, es lo que me llevo yo de mi música.

¿Me podría decir un disco que marcó su vida o su carrera artística?

El que más me pongo, no sé por qué, es ‘Mal de Amores’ del Barrio.

¿Y un concierto?

Los dos que he vivido en Granada últimos han sido muy emotivos, porque he llenado el Palacio de los Deportes en mi tierra y me he encontrado en el público, sin yo esperarlo, a amigos de mi infancia, familiares, a todos… Y estar en el escenario y encontrarte con toda la gente de sorpresa cantando mis canciones emocionados, ha sido un antes y un después. Fue como si tuviera la presencia de mi madre, que en paz descanse, porque todo salió muy bien. Tenía incluso más voz de la que yo creía que tenía. Y yo, que tenía miedos e inseguridades, fue subirme al escenario y en la primera canción fui en volandas. Fue mágico.

¿Y algún concierto de otro artista?

Cuando acompañaba siempre al Dellafuente. Yo siempre he tenido muy buenos recuerdos de las dos giras que hicimos juntos y que marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Yo iba acompañándolo de corista, aunque yo también cantase mis canciones, pero siempre me ha gustado acompañarlo por la magia que él tiene.

Y para usted, ¿Cuál sería la fórmula del éxito?

Ni se cuál es ni quiero saberla. No creo en éxitos ni en fórmulas para alcanzarlo. A mí me ha traído aquí el aire. Yo no he buscado el éxito, yo he buscado mejorar y encontrarme a mí mismo y ser feliz, y eso es lo que me ha llevado a donde estoy. El mejorar y querer hacer las cosas bien ya te puede dar el éxito, pero eso no está en tu mano, sino en la de la gente, y en cosas que no tenemos la llave. ¿No habrá artistas mejores que yo y las criaturas están como están? ¿Tocando en la calle o, directamente, sin tocar? Yo me siento privilegiado y el éxito ha sido natural. No sé si el destino o la casualidad, pero lo hemos trabajado mucho.

¿Te hubieses imaginado llegar hasta donde has llegado?

Ni mucho menos. Yo tenía mis sueños pero verte encima de un WiZink llenándolo… Yo no creo que nadie, en su sano juicio, sueñe con esas cosas siendo pequeño ni no tan pequeño.

¿Y qué le pide a 2023?

Yo solo le deseo que estemos todos bien de salud, porque sin salud no se puede trabajar ni hacer nada. Tanto a mí como a mi familia, porque si le pasa a ellos es como si me pasara a mí o peor. Lo único que pido es salud, que es lo más importante que tenemos.