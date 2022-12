Ana o el tercer renacer de los García Obregón

El año 2023 promete ser el de la recuperación definitiva de Ana Obregón. Tras años aciagos en los que le ha tocado despedir a su hijo Aless, en mayo de 2020, y a sus padres, -primero Ana, en mayo de 2021, y después Antonio, el pasado mes de septiembre-, la presentadora encara 2023 decidida a salir adelante. Y lo hará donde más le gusta, frente a los focos. La bióloga compondrá su mejor cara para dar las uvas en la Puerta del Sol junto al dúo Los Morancos, en un momento vital donde reconoce no tener «nada que celebrar». La pérdida de su padre, que falleció en su casa de La Moraleja a los 96 años, hace tres meses, ha sido el último mazazo que marca su ánimo estas Navidades. Sus hermanos Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio son su gran apoyo.

Pese a todo, la mujer que cautivó a Andy Warhol en los años ochenta espera impaciente al día 31 para resarcirse del año pasado, en que no pudo dar las uvas al contagiarse de Covid unos días antes de la Nochevieja. La que no estará este año es Anne Igartiburu, ya que TVE ha decidido prescindir de ella, rompiendo así la tradición de los últimos 17 años, en que la presentadora vasca había retransmitido las Campanadas de TVE de manera ininterrumpida.

Ana Obregón cogía fuerzas estos días pasados en Marbella, donde ha pasado la Nochebuena y la Navidad, disfrutando de la calma de la ciudad malagueña y cargando pilas para un fin de año de trabajo. Algo de lo que no se puede quejar la actriz, que ha retomado poco a poco su perfil profesional con algunas campañas comerciales hechas a medida por su representante y mano derecha, Susana Uribarri. En agosto de este año la actriz y presentadora daba la noticia en las redes sociales.

Una fundación para Aless

Ana Obregón desvelaba en su cuenta de Instagram que había puesto en marcha la Fundación Aless Lequio en memoria de su hijo, fallecido en mayo de 2020. La fundación nacía con la vocación de apoyar la investigación contra el cáncer, y aportar su particular «granito de arena para salvar vidas», según apuntaba Ana. La fundación echaba a andar, con un plan de ayuda al Proyecto Imperas, una experiencia pionera en el diagnóstico del sarcoma, un tipo de cáncer raro que pocos hospitales en España pueden diagnosticar por falta de un diagnóstico temprano. La bióloga creó la fundación a partir de la matriz dejada por la empresa Coreser SL, una empresa dedicada al «comercio al por mayor de maquinaria y bienes de equipo», cuyo propietario era la fundación y que, con la entrada de Ana Obregón como representante de la sociedad hace apenas unos días (el pasado 5 de diciembre), se convirtió en liquidador de la misma.

(I-D) El humorista e integrante de Los Morancos, César Cadaval, la actriz Ana Obregón, y el humorista e integrante de Los Morancos, Jorge Cadaval, posan durante la presentación de la programación navideña de RTVE, en el Teatro Real, a 15 de diciembre de 2022, en Madrid (España). FOTO: Eduardo Parra Europa Press

En lo profesional Ana, además, figura como apoderada en dos empresas del sector inmobiliario que tienen que ver con el emporio empresarial levantado por su padre Antonio García Fernández y su constructora Jotsa SA, una de las promotoras líder en los años 60 y 70. Ese germen empresarial dedicado a la construcción fue abandonado por la familia en 1999 tras 42 años de actividad. A partir de entonces, Antonio García dejó de lado la construcción para dedicarse por completo al mundo inmobiliario. De esa nueva dedicación a la comercialización del ladrillo nacen dos sociedades que llegan a nuestros días con buena salud: Promotorados SA, y Niesa Nueva Inmobiliaria Española SA.

Unidos en los negocios

Radicada en Alcobendas, cerca al domicilio de la familia García Obregón en La Moraleja, Promotorados fue constituida hace 54 por el patriarca de la familia dedicada a la «promoción inmobiliaria». Presidida por Celia de forma testimonial, los ya mencionados cinco hermanos García Obregón se reparten un 10 por ciento del accionariado de la sociedad de forma igualitaria, manteniendo los patriarcas familiares, Don Antonio y Doña Ana, como accionistas mayoritarios de la misma, con la propiedad el 50 por ciento de la sociedad. Fundada en 1969, tras 54 años en activos la empresa ha vivido momentos mejores. En el balance de 2021 declarado ante el registro mercantil la sociedad declaró pérdidas por valor de 200.400 euros, una cantidad alta pero no demasiado importante si tenemos en cuenta que la empresa declaró poseer activos por 4.4 millones de euros y un capital social de 4.8 millones. La sociedad está participada en un 29,67% por Niesa Nueva Inmobiliaria Española SA, el otro buque insignia de los García Obregón. Niesa Nueva Inmobiliaria pese a haber multiplicado sus ventas por cuatro respecto al año anterior y facturar 140.000 euros, cerró 2021 asumiendo pérdidas de 540.667 euros. La constructora que levantó la célebre urbanización de La Moraleja en los años sesenta, sigue inmersa en una reestructuración después de presentar concurso de acreedores en 2016. La constructora salía dos años después tras llegar a un acuerdo con el 100 por cien de sus acreedores que consistía en el pago del 50 por ciento de la deuda y una quita del 50 por ciento restante.

Ramón y Anne

Ana Obregón no tendrá a su lado en el balcón de la Puerta del Sol a su inseparable Anne Igartiburu. Su salida de las uvas con más audiencia de la televisión se produce cuatro años después de la marcha de otro icono de TVE, Ramón García, que daba en 2018 sus últimas campanadas, precisamente, junto a Anne. Ahora, TVE ha tomado la misma decisión con su ella. La vasca se mostraba sorprendida con la decisión del ente público, pero resignada. Igartiburu no estará junto a Ana Obregón en TVE pero será la estrella rutilante del balcón del Ayuntamiento de Fuenlabrada en Nochevieja, cuya oferta parece haber encantando a la coach vasca que no lo dudó un momento. «Anne está contentísima, (…) le ha hecho casi más ilusión dar las pre uvas en Fuenlabrada que repetir con TVE. Y además, la oferta económica ha sido muy beneficiosa para ella», aseguraban personas de su entorno.