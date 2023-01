Ana Obregón recuerda a su hijo y a sus padres en las campanadas de fin de año

“Besos al cielo” dijo anoche emocionada Ana Obregón, dirigiendo la vista al cielo. Este año la presentadora era la encargada de dar las campanadas en la cadena pública junto a Los Morancos. Y, por supuesto, no pudo faltar su emotivo recuerdo a su hijo Aless y a sus padres.

Desde la Puerta del Sol, la actriz ha despedido un año especialmente difícil, marcado por la pérdida de su padre y también de su madre, fallecida en 2021. “Hay tres personas que me están viendo desde un sitio privilegiado. Son las personas que más quiero en el mundo: mi padre, mi madre y mi hijo. Desde hace casi tres décadas tengo la suerte de estar en el balcón y desde aquí siempre les he mandado un besito a casa. Y hoy, si me perdonáis, quiero mandarles un beso al cielo”, confesó.

“Mi deseo fundamental es pedir más dinero para investigar el cáncer porque salva vidas. A todos estos héroes que luchan cada día le mando todo mi cariño. También quiero que el 2023 sea el año del amor y que esta guerra tan horrible termine”. añadió. No ha olvidado tampoco a los sanitarios y a las fuerzas del orden a los que ha dirigido también palabras de cariño.

“Me ha costado mucho decidirme a darlas, porque se me hace muy duro”, dijo sobre su decisión de “dar las campanadas” con la ausencia de Anne Igartiburu, una clásica de la cadena que llevaba diecisiete años ocupando ese puesto en el balcón de la Puerta del Sol.

Obregón estuvo muy elegante, vestida de color blanco y de moda española: Rubén Hernández, uno de sus diseñadores preferidos, y encargado de su vestido el año pasado, cuando se ausentó por padecer coronavirus.