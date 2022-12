La última decepción familiar de Ana Obregón antes de dar Las Campanadas

Ana Obregón va a ser hoy una de las presentadoras que despida el año en la Puerta del Sol. Junto a Los Morancos, la artista va a ser la encargada de das Las Campanadas en la cadena pública. Pero durante estos días, una noticia le ha desviado la atención de su gran noche.

Carolina Monje, la expareja de su hijo Aless Lequio, ha rehecho su vida y ha anunciado su compromiso con Alex Lopera, su nueva pareja, empresario y es el COO y cofundador de Verse y Mundimoto. La joven fue la encargada de dar la noticia a través de su cuenta de ‘Instagram’ y en cuestión de minutos corrió como la pólvora. La diseñadora de moda fue la pareja de Aless Lequio hasta que falleció a causa de un cáncer el pasado 2020. Ahora, casi 3 años después, Carolina Monje ha vuelto a encontrar el amor y va a pasar por el altar junto al hombre que le ha devuelto la ilusión.

Ana Obregón, tras saltar la noticia, ha tomado una drásticas decisión y ha dejado de seguir a la joven en ‘Instagram’. Parece ser que a la presentadora no le ha sentado nada bien que Carolina Monje haya rehecho su vida tan rápido y ha cortado por lo sano, no queriendo saber nada de la feliz noticia. Ana Obregón aún no ha superado la muerte de su hijo y lleva sumida en la tristeza de ese trágico día y no podría entender que la novia de Aless Lequio haya pasado página tan pronto. Aún así, la colaboradora no ha dejado de seguirla en su cuenta oficial de trabajo, dedicada a publicar todos sus diseños de ropa.

Mientras tanto, Carolina Monje está muy feliz por la buena noticia y está celebrando su compromiso por todo lo alto junto a sus amigos y seres queridos. Tanto la joven como Ana Obregón se mantuvieron muy unidas a lo largo de toda la enfermedad y fallecimiento de Aless Lequio pero parece ser que esta relación ha llegado a su fin. ¿Invitará a la boda a la presentadora a pesar de cualquier conflicto?