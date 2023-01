Anne Igartiburu no abandona el rojo (ni las lentejuelas) para dar las campanadas con Ibai Llanos en Twitch

Anne Igartiburu si ha dado las campanadas este año, y no en el metaverso, si no en el canal de Twitch de Ibai Llanos junto a Ramón García. Un poco metaverso sí que es todo para todos los espectadores clásicos a comerse las uvas en televisión española. Cuando pensábamos que solo nos íbamos a tener que fijar en el look de Cristina Pedroche para las campanadas, el de Mariló Montero o Ana Obregón, ahora también ha vuelto a nuestras vidas Anne Igartiburu. Y de nuevo apostado por el rojo con un traje realizado a última hora por Alejandro de Miguel. La presentadora vasca ya es una tradición más de las Campanadas más allá de la mítica capa de Ramontxu. Anne Igartiburu lleva siendo estrella de las campanadas de TVE desde 2005 y siempre luciendo un diseño rojo de Lorenzo Caprile. El modisto comenzó a vestir a la presentadora en 2009 y sus diseños, siempre rojos, se habían convertido en una tradición televisiva. Y para dar la bienvenida a este 2023 ha vuelto a lucir de rojo con lentejuelas pero con un traje de Alejandro de Miguel.

Un traje de Anne Igartiburu formado por una blazer de solapa cruzada, hombrera marcada asimétrica con una decoración floral, elaborada en tul en su lado izquierdo, y cinturón con lazada y pantalones pitillo.

El traje de Anne Igartiburu para dar las campanadas. FOTO: Alejandro de Miguel

Ibai Llanos volverá a dar las Campanadas con Ramón García. El ‘streamer’ despedirá el 2022 junto al célebre presentador, Anne Igartiburu y algunos de sus compañeros de profesión. Al igual que el año pasado, estarán en la Puerta del Sol de Madrid para tomar las 12 uvas. “No hay que perder la tradición. Este 31 de diciembre daré las Campanadas en directo con Ramón García”, confirmó el pasado 7 de diciembre con una imagen que indica: “Un gran año merece un gran final”. Y ahora acaba de anuncia la bomba en su cuenta de Twitter.