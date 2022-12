Ana Obregón vuelve a deslumbrar como toda una diva de blanco y con mucho brillo para entrar en 2023

Ana Obregón ha vuelto a la puerta del sol y a dar las campanadas en RTVE, acompañada de Los Morancos después de que el año pasado ele covid se lo impidiera a última hora. Pero ha vuelto por todo lo alto con un estilismo de esos que derrochan glamur y elegancia como a ella tanto le gusta para ser la estrella de estas campanadas 2023 junto a Cristina Pedroche y Mariló Montero. Porque es importante recordar en una noche como hoy que las mujeres no competimos con nuestros estilismos, si no que nos empoderamos y nos inspiramos unas a otras. Ese es el importante mensaje de esta campanadas 2023. No lo olvidemos. Ana Obregón ha vuelto a lucir un diseño de Rubén Hernández. Un vestido en tejido es un georgette de seda que lleva incrustaciones de lentejuelas nacaradas, lo que provoca un efecto de escamas. Un diseño con mangas largas, para dejar así todo el protagonismo a los hombros y el escote.

Además del vestido, Ana Obregón ha lucido joyas de Rabat para brillar aún más en una noche tan especial como esta para dar la bienvenida a 2023.

Es la quinta ocasión que Ana Obregón da las campanadas, y no solo esta vez nos ha enamorado con su vestido, si no que también lo hizo las cuatro veces anteriores con su estilo tan personal e inconfundible. Ana Obregón debutó en la Nochevieja de 1994 junto a Joaquín Prat engalanada con un exuberante vestido negro: ceñido, con transparencias, pedrería y manga larga, el frío de Madrid llevó a Ana a cubrirlo un poco con una capa roja de forro negro. En 1996, Ana se decantó por otro sugerente vestido, aquella vez con lentejuelas grises y pronunciado escote con una estola para el frío.

Casi 10 años después, en 2055, el look de Ana Obregón rebosaba glamour con un vestido ajustado que se asemejaba a un corsé y una estola, y su rubia melena ondulada. Y ya el último año que disfrutamos de Ana dando las campanadas, hasta este año, Anne Igartiburu y Ana Obregón dijeron adiós a 2020 juntas, de la mano, una de rojo y otra de blanco, el color del luto en algunas culturas. Alejandro de Miguel fue el encargado de vestir a Ana Obregón, un vestido drapeado en la cintura, de escote recto y con los hombros descubiertos. Recordamos que el año pasado las iba a volver a presentar pero el covid le impidió lucir un vestido blanco con pedrería de Rubén Hernández.