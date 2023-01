Los cuatro grandes amores de la “reina de corazones”

Nada tiene que ver el personaje de Lewis Carroll con Isabel Preysler, aunque «Villa Meona» podría estar cerca de considerarse una maravilla. Si la filipina se ha ganado el apodo de «Reina de Corazones» no es por condenar a muerte todo aquello que no esté a su altura - «¡Qué le corten la cabeza!»- sino por ser una conquistadora nata. Se dice que fue educada desde niña en Filipinas para encontrar marido, lo que no se esperaba es que pasara por el altar hasta en tres ocasiones. Su exótica belleza, saber estar y elegancia revolucionaron nuestro país tras su llegada con tan solo 17 años.

La «hecatombe» del amor

Boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler FOTO: Gtresonline Gtresonline

Conoció a Julio Iglesias en una fiesta y surgió el flechazo entre ambos, aunque por entonces el cantante mantenía una relación con la actriz Jean Harrington. Pasaron por el altar un 20 de enero de 1971 en Illescas. Una unión que les consagraría como «la pareja», en mayúsculas, del papel cuoché del momento. «Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad, pero lo cierto es que me quedé embarazada», aseguró años después a Vanity Fair. Fruto de su matrimonio nació Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias. Pero los continuos rumores de infidelidad por parte de Julio Iglesias, que era «un truhan, un señor», hicieron que en 1978 ambos decidieran seguir sus caminos por separado.

Carlos y Tamara Falcó FOTO: Instagram (nombre del dueño)

El siguiente en caer rendido a sus encantos fue el marqués de Griñón, Carlos Falcó. Ambos se conocieron en una sesión privada de la película «Fiebre del Sábado Noche», y tras un noviazgo muy discreto de dos años, pasaron por el altar el 23 de marzo de 1980 en la finca Casa de Vacas en Malpica de Tajo (Toledo). Un año más tarde nació su hija en común, Tamara Falcó. Asentados en la jet set española, el motivo de su divorcio años después tendría nombre de varón: Miguel Boyer. «Mami estaba viviendo un momento de superestrella y mi padre ofrecía un perfil completamente distinto. Eran dos mundos distintos. Y mami se enamoró de tío Miguel y... hecatombe», declaraba Tamara tiempo después.

Miguel Boyer y su mujer, Isabel Preysler, en una imagen de 1991

En efecto, la relación fue todo un bombazo para la prensa, ya que por entonces Boyer todavía estaba casado con Elena Arnedo y ostentaba el cargo de ministro de Hacienda en el gobierno de González. Pero el escándalo apenas duró unos años, en 1985, ambos se separaron de sus respectivos y el político dimitió de su cargo. Se casaron en 1988 y fruto de este matrimonio nació Ana Boyer. Y como bien prometieron ante Dios, la muerte los separó en 2014. Un año más tarde, Mario Vargas Llosa llegó a la vida de Isabel, cuando todavía estaba casado con Patricia Llosa. Ocho años de noviazgo después, anuncian su ruptura «indefinidamente», entre diversos rumores.