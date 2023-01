Gloria Camila toma una drástica decisión para protegerse en 2023: “He sufrido racismo”

Como otros tantos miles de personas, Gloria Camila ha comenzado su 2023 con un nuevo propósito, y está más que dispuesta a llevarlo a cabo. El año pasado tuvo que lidiar con ofensivos comentarios y ataques en sus redes sociales, propinados en su mayoría por cuentas anónimas cuyos propietarios se esconden tras una pantalla. Ante esta situación, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha tomado una drástica decisión para protegerse y evitar a toda costa este tipo de mensajes cargados de odio.

Gloria Camila ha vetado los comentarios en sus publicaciones a las personas que no la siguen, para evitar así a los curiosos que solo se pasan por su perfil para echar un ojo y criticar lo que se encuentran. Además, la influencer ha sacado las garras por su sobrina, Rocío Flores, que recientemente publicó una imagen en la que aparecía desnuda para felicitar el año nuevo. Una vez más, los ataques se cuentan por miles y su tía ha clamado por el respeto, especialmente entre mujeres. “Espero que este 2023 no seamos tan envidiosas ni competitivas entre nosotras, que no nos miremos como si fuésemos una mierda y tú una diosa”, sostiene.

La hermana de Rocío Carrasco y José Fernando ha repasado algunos de los ataques más crueles que ha recibido este año, e incluso ha tenido que hacer frente a algunos de tinte racista, por su origen colombiano. “Si queremos cambiar el mundo, deberíamos empezar por nosotros mismos. Lo digo yo, que he cometido errores en mi pasado. Todos hemos cometido errores, y quien diga que no, miente, pero si queremos que el mundo avance, deberíamos empezar por nosotros mismos”, señala Gloria Camila.

Además, la exconcursante de “Supervivientes” avisa de que dejará de seguir a personas “con las que no hablo desde hace años y que solo aparecen en los malos momentos, para preguntar por cotillear”. Gloria Camila se ha propuesto hacer limpieza en sus redes sociales para evitar el acoso que sufrió el año pasado, con la esperanza de que este 2023 se reduzcan esos mensajes de odio que tantos disgustos le han ocasionado.