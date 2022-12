Gloria Camila se rebela contra Alexia Rivas por lo que esta ha dicho sobre Ortega Cano: “Eres una mentirosa de las gordas”

Gloria Camila lleva varias semanas alejada del foco mediático con el fin de recuperarse a nivel mental y emocional, tal y como ella misma se encargó de anunciar a través de su cuenta de Instagram. Para su tristeza, la hija de Ortega Cano se ha visto obligada a desahogarse en sus redes sociales a raíz de unas palabras de la periodista Alexia Rivas en el programa ‘Fiesta’.

Alexia Rivas acusa a Gloria Camila y M.Carmen Ortega de hablar mal de Ana María Aldon

Está dice qe ambas decian qe"Todos los males de Ortega eran culpa de Ana María,qe le estaba destrozando"

AMA:-"Eso ya se acaba yo me voy en breve,el mal ya se fue"Llama M.Carmen Ortega 👇 pic.twitter.com/JNkLY7I26S — Mimy💫 (@MimiiiS79) December 18, 2022

“Esto nunca lo he contado, pero una vez que Mari Carmen vino a acompañar a Gloria Camila a televisión se pusieron a hablar de ti (Ana María Aldón). Gloria Camila concretamente dijo que Ana María estaba destrozando a su padre, que la causante de los males de Ortega Cano era ella. Si eso lo han dicho delante de mí, que apenas me conocían, qué no dirán con la gente con la que tengan confianza”, ha deslizado este domingo la colaboradora.

Ha sido justo a raíz de estas palabras cuando la hija del torero y de Rocío Jurado ha publicado el siguiente comunicado en sus historias de Instagram: “Eres una mentirosa pero de las gordas, cariño. Eres una veleta y vas al sol que más calienta. Pero lo bueno es que nunca nos olvidemos de donde venimos... Por un lado te llevas bien conmigo, fuera de cámaras, hablando de todo, y después, públicamente, cuando ves que es lo que debes hacer, ya vas de carrasquista, anti-flores, defensora de todo el mal. Opinas mal para que la mayoría del publico te aplauda. Y eso es de cobardes, no tener criterio propio”, ha comenzado diciendo señalando directamente a Alexia Rivas.

Historia del Instagram de Gloria Camila FOTO: Instagram

“Mantienen a este tipo de porque interesa más tener a una ‘víctima en el plató y la impotencia personificada por teléfono’, para si mantener y subir audiencia. Sabemos donde y con quien hablar y hacer determinadas cosas, y con los colaboradores de ahí no sería. A ver si dejamos hablar a Paloma Barrientos que también es colaboradora, pero igual como es positivo para nosotros, no os interesa”, continúa la joven, haciendo alusión al programa ‘Fiesta’.

Gloria Camila y Ortega Cano FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

“Mi padre es mayorcito para decidir y hacer por sí solo las cosas. Y estáis hundiendo cada fin de semana a una familia de la que no sabéis ni la mitad. Pero lo mejor es la ignorancia y que os quedéis con la duda”, concluye este pequeño comunicado, el cual no ha dejado indiferentes a los seguidores de unos y otros.