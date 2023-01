El príncipe Harry revela que hasta los 20 creyó que su madre había fingido su muerte

Hace veinticinco años que Diana de Gales perdió la vida en un trágico accidente de tráfico en el Puente del Alma de París. Entonces, sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry tenían 15 y 12 años respectivamente. El duque de Sussex ha confesado, en su biografía “”, de la que se han filtrado algunos capítulos a pesar de que su publicación oficial se producirá el próximo 10 de enero, cómo se enteró del fallecimiento de Lady Di. Fue su padre, Carlos III, quien le dio la trágica noticia. Pero, ¿cómo se produjo ese momento?

Lady Di con sudadera y vaqueros FOTO: PINTEREST

En su autobiografía, el príncipe Harry recuerda que el verano de 1997 viajó con su madre y su hermano a la Costa Azul. Allí Diana de Gales les presentó a Dodi Al Fayed, su pareja de entonces. Recuerda aquellos días como los más felices de su vida. Un viaje que finalizó con el regreso de los dos hermanos a Balmoral, un lugar que adoraban por ser la residencia de verano de la Familia Real.

Una noche Harry recuerda que su padre se sentó al lado de su cama. Y le dijo: «Querido hijo» antes de explicarle que Diana había tenido un accidente y que no se había recuperado. El Príncipe recuerda que en ese momento no derramó una lágrima. «Mi padre no me abrazó. No se le daba muy bien expresar sus emociones en circunstancias normales», dice. «Es cierto que posó la mano una vez más sobre mi rodilla y me dijo: Todo irá bien».

Última imagen con vida de Diana de Gales, sentada detrás de su guardaespaldas y con el pelo tapándole la cara

Harry albergó la esperanza de que su madre estuviera bien durante mucho tiempo.Hasta los 20 años estaba convencido de que su madre fingió su propia muerte para alejarse de la presión mediática y ser feliz. «Por una vez pensé que el engaño no me lo jugaba la gente que me rodeaba, ni la prensa, sino mamá. Su vida ha sido miserable, ha sido acosada, hostigada, mentida, engañada. Así que ha montado un accidente como distracción y se ha escapado», pensaba.

Además ha revelado que en un viaje a París, quiso probar lo que sintió su madre antes de su accidente poniendo el coche a la misma velocidad a la que ella se estrelló.