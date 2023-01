Omar Sánchez pasa por quirófano: te contamos todos los detalles

Desde que Omar Sánchez terminó su paso por ‘Pesadilla en el Paraíso’, no ha perdido ni un minuto al lado de su nuevo amor, Marina Ruiz. Y es que la pareja lleva un mes sin despegarse mientras planean su futuro juntos en la capital. Mientras, ambos han viajado a Turquía con una importante misión.

Tal y como hemos podido saber gracias a las redes sociales del canario, el ex de Anabel Pantoja ha pasado por quirófano esta misma mañana para someterse a un injerto capilar. Omar ha mostrado la zona de la coronilla y las entradas donde van a ponerle pelo, asegurando que está “muy bien acompañado”, en referencia al equipo médico y, por supuesto, a su gran apoyo, Marina.

Omar Sánchez se somete a un injerto capilar en Turquía FOTO: Instagram

Tras cinco horas de operación, el surfero ha subido un vídeo en el que se puede ver cómo le injertan cabello mientras pronuncia: “La verdad que súper bien, no me duele nada, no me he enterado”.

Después de cinco horas y media en quirófano, Omar Sánchez ha mostrado el resultado de su injerto capilar: “Espectacular”, asegura mientras muestra cómo ha quedado la zona de las entradas y la coronilla. Y aunque confiesa que ha sido una buena experiencia, es momento de volver al hotel y descansar para recuperarse lo antes posible.