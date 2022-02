Omar Sánchez vive sus horas más bajas

No son buenos momentos para Omar Sánchez. El anuncio de la ruptura del empresario con Anabel Pantoja, tras cuatro meses de matrimonio, empieza a hacer mella. Si bien en principio Omar confesaba que se encontraba “bien”, no refleja lo mismo su último “story” subido en Instagram la pasada madrugada.

En él, Omar Sánchez compartía la canción “Siendo uno mismo” de Manuel Carrasco, un tema que contien una estrofa que reflejaría su estado actual. “Qué duro es a veces vivir pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad siendo uno mismo en cualquier parte”.

Omar vive volcado en su trabajo y en el cariño de su familia y de sus amigos que no le dejan solo en ningún momento. La noticia de la ruptura se ha conocido estos días, pero la pareja ya había tomado la decisión hace algunas semanas.

Según Anabel Pantoja, Omar le había pedido tiempo para poner en orden sus sentimientos. “Yo llevo meses de duelo pero él...”, confesaba ante Jorge Javier Vázquez. “Le he pedido que cuando él quiera y decida que me gustaría tomarme algo con él, seguir compartiendo momentos juntos ya que tenemos muchos amigos en común... Él me ha dicho que necesita su tiempo y digerir todo”, sentenciaba.

El tiempo dirá si la pareja se da una nueva oportunidad. De momento, sus perfiles de Instagram siguen intactos y las fotos juntos son un reflejo de la felicidad que ahora no encuentran. “Parece una película, pero todo lo que ocurrió fue real”, publica Omar Sánchez junto a un video-tráiler de su boda con Anabel.