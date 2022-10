Omar Sánchez desvela el motivo de su separación de Anabel Pantoja en “Pesadilla en el Paraíso”

El canario no ha evitado hablar de Anabel Pantoja en ningún momento, durante su participación en el reality “Pesadilla en el Paraíso”. Allí ha dejado claro su culpa en la separación de la sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja. Ha pasado algo más de un año desde su boda, en La Graciosa, Canarias. Una boda polémica y marcada por la muerte de doña Ana, la abuela de la novia, y la ausencia de última hora de su primo Kiko Rivera. “En 2018 aparece mi ex, empezamos a hablar por Instagram y luego por Whatsapp. Al año siguiente le pido matrimonio pero no nos casamos por el covid. Luego, entro en “Supervivientes” y cuando salgo es una persona diferente. Muchas discusiones y no me cuadraba, empezamos a organizar la boda pero yo ya estoy frío. Aún así tiro para adelante y me caso”, empezó contando Omar Sánchez.

“El día antes de la boda fallece la abuela, y se van a Sevilla. Su primo Kiko decidió no ir a la boda y quedarse en Sevilla y su tía -Isabel Pantoja- nos felicitó y dijo que adelante con la boda. Luego, en vez de irnos de viaje, ella se fue a Sevilla con su familia. Y surge algo estando allí”, revela.

Omar Sánchez, en su perfil de Instagram FOTO: Omar Sánchez Omar Sánchez

“Surge algo y yo no estuve por X motivos. Ahí empieza el camino hacia abajo, una cuesta sin frenos”, ha dicho el ex de Anabel Pantoja sin dar más detalles sobre lo que pasó y que resultó imperdonable para Anabel.

Anabel Pantoja disfrutando del verano en las Islas Canarias FOTO: @anabelpantoja00

Por su parte, la colaboradora de televisión siempre ha dejado claro que tendrá a Omar en su corazón, a pesar de que ya ha rehecho su vida junto a Yulen Pereira. Sin embargo, en el último “Deluxe” terminó confesando que está decepcionada con él: “Yo cuando me fui hacia Honduras dejé aquí al negro, cuando regreso lo que encuentro es al terror de las nenas”.