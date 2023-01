Antonio David muestra la casa en la que vive con su hijo David tras marcharse de la de Olga Moreno

No hay semana en la que la familia Flores no se vea envuelta en una polémica, y la última ha tocado de lleno a uno de los más discretos y ajenos a las guerras del clan: David Flores. Al parecer, y según Diego Arrabal, Olga Moreno pidió a Antonio David que se llevara a vivir a su hijo con él porque ella necesitaba algo de intimidad tras comenzar su relación sentimental con Agustín Etienne. Así las cosas, el ex de Rocío Carrasco ha tenido que alquilar un coqueto piso en Málaga que se convertirá en su hogar cuando no se encuentre en Madrid con Marta Riesco.

Se trata de una vivienda de dos habitaciones que Antonio David ha mostrado en su canal de Youtube. El malagueño ha comenzado mostrando el recibidor, presidido por un mueble de madera de la firma Due Home, una en las que ha confiado para amueblar su casa, junto a Mueblam. Después ha enseñado la cocina, equipada con los electrodomésticos y ubicada junto a un lavadero-despensa. Siguiendo el pasillo se encuentra “la habitación de mi hija Lola”, aunque, por respeto a la intimidad de la pequeña, ha preferido no acceder al interior.

Se presupone, entonces, que ese será el dormitorio de sus hijos pequeños, puesto que Rocío Flores cuenta con su propio apartamento en Málaga, donde vive con su novio Manuel Bedmar. También cabe la posibilidad de que David Flores viva con su hermana mayor cuando Antonio David se encuentre fuera de la ciudad, teniendo en cuenta que se trata de una persona con cierto nivel de dependencia.

Antonio David Flores también ha mostrado a sus suscriptores su habitación, con baño en suite y una gran cama de matrimonio. El dormitorio principal está decorado en estilo minimalista, y cuenta con un acceso a la terraza de la casa, con privilegiadas vistas al mar y al paseo marítimo de Málaga.

El propio Antonio David Flores asegura que la joya de la casa es un salón, la estancia en la que ha puesto más esmero en decorar. Cuenta con una gran sofá chaise-longue de terciopelo que recuerda al que Marta Riesco tiene en su casa de Madrid. Seguramente, ella haya ayudado a su pareja a decorar su nuevo nidito de amor malagueño. “Espero ser muy feliz aquí y disfrutar de mi tierra”, dice el otrora guardia civil.