Antonio David ‘sale de su escondite’ y explica el motivo real de su desaparición

Antonio David ha vuelto al trabajo después de varias semanas de ausencia. Unas semanas que han coincidido con varias polémicas familiares que se han ido tratando en diferentes medios y programas de televisión.

Marta Riesco, Antonio David y Olga Moreno FOTO: Gtres

Algunos se pensaban que, a raíz de que el editor de su canal de Youtube decidió abandonar su puesto, sería el fin de Antonio David en su faceta como youtuber: “Ni dejo YouTube, ni he abandonado mi canal... He estado de mudanza. He encontrado un piso que me encanta en Málaga y, poquito a poco, he ido pintándolo y decorándolo a mi gusto y estoy feliz, feliz de estar aquí, tranquilo y de nuevo con muchas ganas de volver”, ha comenzado diciendo

“Muy pronto estaré con vosotros en mi estudio en Madrid preparando nuevo contenido y respondiendo algunas cositas que están por ahí circulando en el aire que no me hacen mucha gracia escucharlas. Un montón de cosas que están saliendo por ahí porque si no hablan mal de uno parece que no tienen capacidad de sobrevivir. Así que, tengo que aclarar muchas cosas, vamos a hacer en breve un buen directo. Quiero aclarar el tema de mi piso nuevo. Todo lo que está saliendo en ‘Sálvame’. Casualmente no fueron capaces de hacerme una pregunta, estando en la puerta de mi casa porque la verdad lo hubiéramos pasado muy bien”, asegura el ex colaborador de Telecinco.

Por si esto fuese poco, Antonio David quiere saber el motivo por el que ahora, después de casi dos años, vuelven a hablar de él, después de despedirlo por un delito por el que la Justicia ya se pronunció “¿Necesitáis subir la audiencia, necesitáis seguir facturando a mi costa?”, pregunta.

En un vídeo de unos ocho minutos de duración, donde ha llamado la atención que no se pronuncie sobre todo lo referente a Olga Moreno y a su actual pareja, Marta Riesco, Antonio David ha anunciado que más pronto que tarde habrá un directo en el que, con suerte, sí conoceremos más datos sobre todo este asunto.