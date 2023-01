Anabel Pantoja aclara la verdad sobre su supuesta ruptura con Yulen Pereira

“Aunque la vida, hoy no haya sido perfecta para mí. Voy a seguir sonriendo”, publicaba Anabel Pantoja recientemente en su cuenta oficial de Instagram, unas declaraciones que hacían saltar las alarmas acerca de algo negativo que podría estar ocurriendo en su vida privada. Aunque no profundizó en muchos detalles, los últimos pasos de la sobrina de la tonadillera en sus redes sociales apuntaban a una ruptura con Yulen Pereira, al que conoció en la pasada edición de “Supervivientes” y con el que se fue a vivir hace poco más de un mes.

Anabel Pantoja no cuenta en su perfil de Instagram con ninguna imagen junto a Yulen Pereira, una muestra que muchos entendieron como una ruptura entre ellos. Nada más lejos de la realidad, la influencer ha desmentido una supuesta separación: “Es que me hace una gracia... Las fotos están ahí, ¿se han borrado? Estoy flipando, de verdad. Él tiene su perfil y sus cosas... Estamos trabajando, él en su línea, yo en Canarias”.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira FOTO: Instagram

De hecho, como confirmación de que todo va bien entre ellos, el propio Yulen Pereira se ha acercado hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para reunirse con Pantoja tras su viaje desde las Islas Canarias, y juntos se han marchado al hogar que comparten desde hace poco. “Me he escapado para poder ver la casa... A veces me critican porque subo a Instagram hasta cuando hago pipí, y ahora porque no subo nada con Yulen”, espetó la excolaboradora de “Sálvame”, visiblemente molesta.

Mucho menos mediático que su pareja, Yulen Pereira se ha limitado a aclarar que “todo va bien, todo guay” entre él y Anabel Pantoja. Poco después, los dos se subían a su vehículo privado y abandonaban juntos el aeropuerto, desmintiendo así que su relación atraviese una crisis. Lo cierto es que, desde que comenzó su romance en “Supervivientes”, fueron pocos los que apostaron por ellos, pero el tiempo les va dando la razón y parece que su amor va viento en popa.