Alice Wonder: “Si no gano, también gano”

Alice Wonder (Madrid, 1998) es una de las ocho aspirantes a representar a España en Eurovisión. Este sábado noche, la ciudad de Benidorm acoge la gran final de la segunda edición del «Benidorm Fest», y en el mejor de los casos, Alicia Climent Barriuso, como se llama en realidad, pisaría el suelo de Liverpool el próximo 13 de mayo al ritmo de «Yo quisiera», la canción con la que promete arrasar. Aunque es una habitual en los circuitos de festivales y dentro de la industria indie, lo cierto es que la catalana ha llegado a emocionar recientemente a los mismísimos Reyes de España, Felipe y Letizia, cuando cantó «Lucha de gigantes» durante el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de la Covid-19. Polifacética y sincera donde las haya, Alice tiene muy claro cuál es su objetivo, y no es otro que seguir exigiéndose a sí misma lo mejor, dejando de lado las críticas y los comentarios negativos hacia su persona, que en este caso vienen de una minoría. Pasen y lean la mejor versión de una de nuestras grandes apuestas para Eurovisión.

¿Expectativas para esta (gran) noche?

Sinceramente no las tengo. Lo único que quiero es que la actuación me salga mejor que la del día de la semifinal, para que así la gente también vea mi capacidad de evolución. Quiero sorprender a nivel artístico porque es eso lo que me motiva y lo que me supone un reto, porque mi mente no está en ganar o no ganar, sino que me lo tomo como una aventura en la que dar lo mejor de mí.

Si no gana, no habrá frustración alguna, imagino

Para nada. Si no gano, también gano. Es una responsabilidad muy grande ir a Eurovisión. He trabajado muchísimo durante los últimos meses con mi gira, y el Benidorm Fest era como el cierre de una etapa en la que he estado a tope, y si la gente quiere que vaya a Eurovisión pues seguiré trabajando, y si no quizá me dé una pausa, pero frustrada no, al revés. Esto lo veo como una oportunidad para saber que podemos llegar a más pero que eran los medios los que nos faltaban, porque mi imaginación es muy amplia y no tengo límites para soñar.

¿Siente la presión popular?

No, es más la exigencia conmigo misma que la presión. Yo creo que la gente que valora mi actuación es porque la disfruta, no porque está pensando «no nos defraudes».

Alice Wonder FOTO: Morell EFE

¿Y cómo lleva todo el revuelo que el Benidorm Fest genera en redes sociales hacia su persona?

Estoy bastante poco pendiente de eso. Me alegró mucho acabar segunda en la final, y siento el calor de mucha gente, pero no me centro realmente en esto porque para bien y para mal la mayor parte de las opiniones son muy grandilocuentes, y ahora mismo quedarme en el centro es lo mejor que puedo hacer si quiero avanzar.

¿Ha notado el cambio en cuanto a la sobrexposición mediática que ha generado todo esto con respecto a meses anteriores?

Yo estoy en Benidorm y lo que he notado es que la gente está muy a tope y que me piden fotos, pero que también se las piden a mi bailarín (risas). Estoy un poco alejada de la realidad y necesito un tiempo para saber qué impacto ha provocado en mí todo esto que está ocurriendo.

Cambiado radicalmente de tema, no hay que pasar por alto que consiguió emocionar a los Reyes Felipe y Letizia...

Ni lo pensé todo aquello. Toqué ese piano como si lo estuviese tocando en mi casa. Estaba nerviosa, la verdad, pero esa canción me gusta tanto y aquello fue para algo tan importante que fue como «todo o nada». Lo superé y aquello me hizo subir un escalón en cuanto a profesionalidad porque fue una presión cantar a las nueve de la mañana una canción tan importante para tu país y más delante de los Reyes.

¿Por qué compone algunos temas en inglés?

Mis padres alquilaban una habitación de casa a universitarios, así que cada cuatro meses venía alguien de EEUU, de Abu Dabi, Shanghái... Yo era la única que hablaba inglés y pasaba muchos ratos con ellos. Era como tener primas y primos americanos todo el rato en mi casa. Entonces, soy bilingüe desde que tengo seis años y siempre me ha salido de forma natural. Así que al empezar a componer me salía en inglés, luego me esforcé para pasarme al español.

¿Concibe vivir la vida de una forma que no sea intensa?

Yo soy una persona que no vivo para nada triste, de hecho mi mensaje es energético. Me tomo las cosas muy en serio, porque si te las tomas a broma es que tienes un bloqueo, y como yo he pasado alguno que otro, no tengo miedo de darle importancia a las cosas que las tienen. Me gusta jugar con la intensidad y la exposición pero a la vez con un perfil más bajo y con una Alice Wonder más íntima. Me encanta la doble cara de la moneda.

¿Cree que en su caso necesitará ayuda psicológica al terminar esta experiencia?

Yo ya voy al psicólogo y ya cuento con cosas de este tipo desde hace algún tiempo, y más desde que sé que mi música impacta en algún que otro ser humano. Esto me está enseñando mucho, y si fuese a Eurovisión, en vez de ir una vez cada dos semanas, iría cada semana, porque hay que tener muchas tablas para ello y que no te coma.