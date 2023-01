Alice Wonder desvela el accidente de bici que estuvo a punto de acabar con su sueño del Benidorm Fest

La artista candidata a la preselección que estos días vivirá la ciudad de Benidorm, Alice Wonder, ha desvelado en varias entrevistas durante la promoción del festival que hace solo unos días vivió una experiencia que estuvo cerca de truncar su sueño. Alice tuvo un accidente en bicicleta por el que le acabaron poniendo puntos en la boca. «Cuando todavía estaba atontada por la anestesia solo me preocupaba el Benidorm Fest», comentaba en una entrevista recientemente. La artista, además ya tenía cerrada una actuación en la Sala La Riviera, además de tener que acudir al Benidorm Fest. «Mi manager ya me ha recomendado que en épocas de tanto trabajo no vuelva a coger la bici», reconocía la vocalista entre risas.

En una entrevista en El País detalla cómo vivió el episodio: «Alice Wonder sufrió hace tres semanas un accidente de gravedad. Eran las once de la noche y pedaleaba en bicicleta por el centro de Madrid, camino de su casa. Colgaba de su hombro una bolsa de tela con su ordenador portátil. El balanceo de la bolsa la llevó a bloquear los radios delanteros de la bici. Frenó en seco, perdió el control y salió disparada hasta aterrizar impactando su rostro con el asfalto. No llevaba casco. Perdió el conocimiento. Dolor, sangre, Samur, inyecciones, collarín, policía, tiritona… En la ambulancia, los facultativos le imploraban: ‘¿Cómo te llamas, a qué te dedicas? Háblame, háblame…'. Ella consiguió decir dos palabras: ‘Benidorm Fest’. Sentada en una cafetería cerca de la zona donde tuvo lugar el accidente, Alicia Climent (su nombre real, Madrid, 24 años) se ríe al contarlo ‘porque ya ha pasado’»