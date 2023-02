Alice Wonder emociona desde el cielo en el Benidorm Fest

Alice Wonder se proclama como una de las finalistas para la final de Benidorm Fest 2023. “Por mucho que te lo imagines, en la vida real es un shock, el momento es único”, explicaba tras conocer su victoria.

“‘Yo quisiera’ nace de un momento sensible y débil”, explica la intérprete, “al producirla ideé un mundo en el que te perdonan por no perdonarte, un cielo utópico que convive con un infierno”, confiesa. Entre las nubes y con un piano ha emocionando al público con una actuación repleta de sentimientos. Las voces del coro, las pantallas, el humo y el movimiento del vestido con el aire transportan al público al cielo. El elemento que se ocurrió sobre la marcha, también ha aportado su función sobre el escenario: “El velo es el ‘entre ver y entre no ver’, quería un momento más puro y solitario para que fuese a crecer esa tormenta”.

La cantante se mostraba orgullosa de su paso por el escenario al sentirse cómoda, aunque extraña al mismo tiempo por vivir esta gran experiencia: “Lo he disfrutado, me ha gustado y siento que a mis compañeros les ha gustado”, sentencia. Alice defiende sentirse “súper acompañada” por su equipo ante una experiencia totalmente nueva, y que le aportan “la calma que necesita”, explica mostrando los colgantes que han hecho como amuleto.

Su intención para su próxima actuación es “hacerse al espacio”, y en respecto a volver a emocionar al público con el mismo sentimiento después de vaciar todo lo que llevaba dentro ha confesado: “No sé como voy a volver a recuperar las ganas, pero a trabajar”.

Wonder ha obtenido una gran diferencia entre las diferentes votaciones del jurado profesional, demoscópico y los espectadores. Pero la acogida por el público ha sido conmovedora, tanto por redes, como a los pies del escenario. “Es muy fuerte cuando ves reacciones de gente que no entiende lo que estas diciendo, pero lo está sintiendo”, expresa refiriéndose al público internacional, “el hecho que haya un feedbak es lo que espera un artista”, finaliza.