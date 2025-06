Ábalos se ha vuelto a poner en contacto con Anaís, su "amiga especial": "Ella está fatal"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, continúa protagonizando titulares tras verse envuelto en un escándalo por su asesor, quien supuestamente traficaba maletines de billetes mientras por su despacho desfilaban “amigas especiales” y presuntas prostitutas. Es como mezclar un episodio de “House of Cards” con otro de “La que se avecina”, pero en versión low cost y sin guionistas. La trama suena tan surrealista que resulta complicado elegir entre indignarse o pedir palomitas, y para colmo acaba de dar un nuevo y sorprendente giro.

Ha entrado en escena Anaís, otra “amiga” de Ábalos que se gana la vida como actriz porno y que intentó esconder un disco duro del exministro a la Guardia Civil. Una mujer con un excéntrico entorno en el que se incluye Antonio Aguilera, otro actor porno y exnovio del cantante Falete, conocido años atrás por orquestar montajes en busca de fama y notoriedad.

Desde el programa “TardeAR” se han puesto en contacto con él para que ofrezca detalles sobre su relación con Anais, la amiga de Ábalos, a la que conoció hace años en su puesto de trabajo: los sets de rodaje de películas para adultos.

El actor ha revelado que el exministro ha vuelto a ponerse en contacto con su amiga desde que estalló la polémica. “Os lo puedo confirmar”, ha recalcado. “La estuvo llamando, pero ella no le cogió el teléfono, porque se quedó bloqueada, llorando”, añade Aguilera.

Además, cuenta que Anaís no está llevando nada bien verse en el centro de la polémica. “Hablé con ella dos veces ayer y está fatal, recibiendo varias llamadas tanto de televisión, vecinos y gente que le están diciendo que como salga…”, dice sobre supuestas advertencias que estaría recibiendo su amiga para que guarde silencio.

Antonio Aguilera, compañero de trabajo de Anais, "amiga" de Ábalos, en "TardeAR" Mediaset

Por lo visto, la actriz está “decepcionada” con Ábalos porque le hizo una serie de promesas que no ha cumplido. Posee información comprometida sobre el exministro que ha compartido con Aguilera, quien no disimula su sorpresa ante los detalles del caso que conoce: “A mí me ha contado todo y son cosas muy fuertes”.

Sobre las razones por las que Anaís intentó evitar que la Guardia Civil incautara el ya célebre disco duro de Ábalos, Aguilera la defiende y explica que es una “buena persona” que actuaría “sin pensar”, con pleno desconocimiento “de lo que tenía ahí”.