El abogado de la familia de Edwin Arrieta se pronuncia sobre la declaración de Daniel Sancho como "no culpable"

Esta mañana Daniel Sancho se ha declarado ante el juez en la isla de Samoi "no culpable" del supuesto asesinato premeditado de Edwin Arrieta, aunque sí ha admitido ser culpable del desmembramiento del cuerpo del médico colombiano y su posterior ocultación, arrojando algunas partes por el basurero y por el mar. El próximo 27 de noviembre se celebrará una nueva audiencia judicial, día en el que se leerán los derechos del joven y tanto su defensa como la acusación presentarán sus respectivas pruebas para demostrar la culpabilidad o la inocencia del joven.

Tras la declaración de Daniel Sancho, Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta en España, no ha dudado en pronunciarse sobre lo ocurrido en los juzgados de Koh Samui. "Todos nosotros consideramos que esto podría ocurrir y ha ocurrido", ha declarado sobre el asunto. "Era muy extraño que él se fuera a declarar culpable de todos los cargos que iba a realizar el ministerio fiscal, así que habrá que esperar a la celebración del juicio oral el próximo año", ha señalado acerca de la estrategia de Sancho.

Edwin Arrieta Instagram

"Como jurista, considero que él quiere intentar hacer valer todos los medios legales que tiene para defenderse, él tiene derecho, como no puede ser de otra manera, a la presunción de inocencia y pese a los indicios o a la contundencia de las posibles pistas que existen, hay que esperar a un juicio oral a que todas se pongan encima de la mesa para valorar los hechos que puedan probado", ha explicado Juan Gonzalo Ospina. Según ha informado la agencia EFE, el juicio se celebrará entre febrero y abril de 2024.

"Ellos siguen muy preocupados por la situación, con cierta ansiedad, se puede decir muy apenados por todo esto que les lleva a revivir una circunstancia un poco dura, así que bueno, transmitirles nuestro apoyo, nuestro cariño y a seguir hacia delante", ha indicado el abogado sobre la familia de Arrieta y la durísima situación que están atravesando. Según Gonzalo Ospina, Rodolfo Sancho no se ha puesto en contacto con los padres y hermana del médico colombiano, asegurando que la familia del cirujano "echa en falta un aspecto de humanidad". "No busca venganza, busca que caiga todo el imperio de la ley sobre Daniel, porque, como decía la madre de Edwin hace unos días, nadie le va a devolver a su hijo, entonces...", ha añadido sobre la postura de los Arrieta. Para ellos no se trata de una "cuestión económica" sino "absolutamente moral y de justicia".